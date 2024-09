Βίντεο: Καρέ – καρέ η στιγμή που άνδρας εισβάλλει σε γκαλερί και κλέβει διάσημο πίνακα του Banksy – Στις 200 χιλιάδες λίρες η αξία του

Μια εβδομάδα μετά την κλοπή ενός από τα πιο γνωστά δημιουργήματα του Βρετανού καλλιτέχνη Banksy, το «Κορίτσι με το Κόκκινο Μπαλόνι», το έργο τέχνης έγινε γνωστό ότι ανακτήθηκε.

Πρόκειται για το πιο σημαντικό ίσως έργο του καλλιτέχνη του δρόμου, Banksy, ο οποίος πριν πριν λίγους μήνες αναστάτωσε ευχάριστα τη βρετανική κοινωνία με μια σειρά από τοιχογραφίες που εμφανίζονταν ξαφνικά σε διάφορα σημεία του Λονδίνου.

Εκτός, όμως, από την προσοχή της κοινωνίας, τα έργα του Banksyτράβηξαν και την προσοχή των κλεφτών που στα αριστουργήματα αυτά είδαν μια καλή ευκαιρία να πλουτίσουν πουλώντας τα στη μαύρη αγορά.

Το έργο το «Κορίτσι με το Μπαλόνι» του Banksy, είχε κλαπεί από αίθουσα τέχνης του Λονδίνου στις 8 Σεπτεμβρίου και για την πράξη απαγγέλθηκαν κατηγορίες εις βάρος δύο ανδρών, σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας.

Το έργο παρουσιάζει ένα κορίτσι να κρατά ένα κόκκινο μπαλόνι σε σχήμα καρδιάς και είναι το μοναδικό έργο που εκλάπη από την γκαλερί στις 8 Σεπτεμβρίου και θα επιστραφεί εκεί. Εναντίον των δύο ανδρών ηλικίας 47 και 53 ετών, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διάρρηξη.

Δικαστήριο αποφάσισε να αφεθούν ελεύθεροι με εγγύηση και πρόκειται να εμφανιστούν ξανά σε δίκη στις 9 Οκτωβρίου. Το «Κορίτσι με Μπαλόνι» εμφανίστηκε για πρώτη φορά στους δρόμους της συνοικίας Σόρντιτς του Λονδίνου το 2002 με τον Banksy να δημιουργεί εκδοχές του έργου του στο Σάουθ Μπανκ (Νότια Οχθη) του Λονδίνου το 2004 και στο ισραηλινό τείχος στη Δυτική Όχθη το 2005.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η αξία του συγκεκριμένου έργου αγγίζει τις 200 χιλιάδες λίρες και θεωρείται από τα πιο εμβληματικά έργα του είδους του.

Υπενθυμίζεται ότι δύο περίπου μήνες πριν στο στόχαστρο κλεφτών βρέθηκε κι ένα άλλο έργο του καλλιτέχνη που αναπαριστούσε έναν λύκο να αλυχτάει προς το φεγγάρι, ζωγραφισμένο πάνω σε ένα δορυφορικό πιάτο. Μάλιστα, το συγκεκριμένο έργο είχε κλαπεί… 49 ακριβώς λεπτά μετά την έκθεσή του σε δρόμο του Λονδίνου.

