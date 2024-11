Βίντεο: Η στιγμή που πύθωνας κρέμεται από την οροφή γκαράζ – Αιωρήθηκε λίγα εκατοστά από το πρόσωπο γυναίκας

Μια απρόσμενη «επίσκεψη» αναστάτωσε μια γυναίκα στην Αυστραλία, όταν ένας πύθωνας εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά της, καθώς άνοιγε την πόρτα του γκαράζ της.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, προκαλεί ρίγη, αν αναλογιστεί κανείς τον τρόμο που θα προκαλούσε στον οποιονδήποτε μια τέτοια απρόσμενη «συνάντηση». Ωστόσο, όπως εξήγησε αργότερα η γυναίκα, είναι συνηθισμένη σε τέτοιες «επισκέψεις».

Η Ρέιτσελ Τζέλι, κάτοικος της περιοχής Currumbin Waters στο Κουίνσλαντ, περίμενε την αυτόματη πόρτα του γκαράζ να ανοίξει, όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με το τεράστιο φίδι.

Ο πύθωνας, του είδους «carpet python», αιωρήθηκε ξαφνικά από την οροφή του γκαράζ και πέρασε ελάχιστα εκατοστά από το πρόσωπό της.

Το βίντεο δείχνει τη στιγμή που το φίδι κρέμεται από την οροφή, προκαλώντας την τρομαγμένη αντίδραση της Τζέλι.

A woman in Australia got one of the frights of her life when she opened her garage door and an enormous carpet python swung down from above. pic.twitter.com/uH6duPbpqH

— CBS News (@CBSNews) November 28, 2024