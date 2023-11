Βίντεο: 20χρονος ζήτησε selfie από ράπερ και οι σωματοφύλακες του τον πλάκωσαν στο ξύλο

Σοκ προκαλεί το βίντεο από την επίθεση που δέχτηκε ένας θαυμαστής του ράπερ Νάρντο Γουίκ στην Τάμπα της Φλόριντα όταν, όπως καταγγέλλει η μητέρα του 20χρονου, ζήτησε να βγάλει μια φωτογραφία selfie με τον αγαπημένο του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η New York Post, μέλη της παρέας του ράπερ και σωματοφύλακες έκαναν ξαφνικά άγρια επίθεση στον θαυμαστή που είχε πλησιάσει τον μουσικό το βράδυ της Δευτέρας, αφήνοντας τον άνδρα με διάσειση και εγκεφαλική αιμορραγία.

A 20 year old music fan is in critical condition after asking rapper Nardo Wick for a selfie after a show in Tampa.

He is being treated for a severe concussion and brain hemorrhaging.

It’s unclear at this point if there will be any long-term damage.

I wonder why they did this? pic.twitter.com/ofqjSTia1t

— Amiri King (@AmiriKing) November 28, 2023