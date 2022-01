Βέλγιο: Ο babysitter απήγαγε και δολοφόνησε τον 4χρονο

Τραγική κατάληξη είχε η απαγωγή του 4χρονου Dean Verberckmoes. Το παιδί από το Βέλγιο, εξαφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα και η σορός του βρέθηκε στην Ολλανδία, όπως επιβεβαίωσε η ολλανδική αστυνομία.

Η οικογένειά του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του στην αρχές, όταν ο άνδρας που έκανε babysitting στο παιδί, δεν το πήγε στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς του, όπως έπρεπε.

Οι Αρχές συνέλαβαν τον 34χρονο άνδρα. Όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου, ο δράστης ταυτοποιήθηκε με το όνομα “Dave De K”. Συνελήφθη στην πόλη Meerkerk, που βρίσκεται περίπου 120 χιλιόμετρα βορειο-ανατολικά από το σημείο που βρέθηκε το πτώμα του 4χρονου.

Οι εισαγγελικές αρχές του Βελγίου αποκάλυψαν ότι ο 34χρονος είχε καταδικαστεί σε 10 χρόνια φυλάκισης για την κακοποίηση ενός δίχρονου αγοριού, το οποίο τελικά πέθανε. Εξέτισε την ποινή του και βγήκε από την φυλακή το 2018.

Σύμφωνα με το BBC, ο δράστης εθεάθη τελευταία φορά με το παιδί την Τετάρτη στην βελγική πόλη Sint Niklaas, κοντά στο Antwerp.

Η μητέρα του άτυχου Dean, Elke, είχε κάνει έκκληση προς τον απαγωγέα να αφήσει το παιδί. Δήλωσε σε βελγικό κανάλι πως ο Dave de K φρόντιζε τα δύο της παιδιά συχνά. “Όταν έκανε babysitting στα παιδιά, πάντα φαινόνταν χαρούμενα και έπαιζαν παιχνίδια μαζί του” περιέγραψε η γυναίκα.

Οι έρευνες των αρχών έγιναν και στις δύο χώρες, καθώς υποπτεύτηκαν ότι ο δράστης είχε διασχίσει τα σύνορα. Ένας ελικόπτερο που βοηθούσε στην επιχείρηση εντοπισμού του παιδιού ενημέρωσε τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο έδαφος ότι εντόπισαν “ένα πιθανό σημείο εγκλήματος”. Στις 10 το βράδυ της Δευτέρας οι αστυνομικοί “εντόπισαν το άψυχο σώμα του παιδιού”.

De vermiste Dean(4) uit #België is helaas zojuist overleden aangetroffen op een locatie in Zeeland. We bedanken iedereen voor de hulp en leven mee met de familie.

— Politie Zeeland (@POL_Zeeland) January 17, 2022