Βατικανό: Ο πάπας Λέων ΙΔ’ τα βάζει με την Τεχνητή Νοημοσύνη – «Κινδυνεύει η ανθρώπινη αξιοπρέπεια»

Ο πάπας Λέων ΙΔ’, ο πρώτος Αμερικανός ποντίφικας στην ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας, θέτει ως κύρια αποστολή του την αποτροπή των κινδύνων από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, προειδοποιώντας πως η τεχνολογία δεν πρέπει να παραστήσει τον Θεό, αναφέρει το Politico.

Στην πρώτη του επίσημη ομιλία προς τους Καρδιναλίους, ο Λέων ΙΔ’ προειδοποίησε για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης απέναντι στην «ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τη δικαιοσύνη και την εργασία».

Δύο ημέρες αργότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους, εξήρε την «τεράστια δύναμη» της τεχνολογίας, προειδοποιώντας ωστόσο ότι απαιτεί υπευθυνότητα «ώστε να διασφαλιστεί πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το καλό όλων».

Peace cannot be built apart from #Truth, which we Christians believe is not the affirmation of abstract principles but an encounter with Christ. Truth enables us to confront the challenges of migration, the ethical use of artificial intelligence, and the protection of the Earth.

