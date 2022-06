Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεκαρδιστικό σκετς με τον Πάντινγκτον – Έτσι ξεκίνησε το “Πλατινένιο Πάρτι”

Η βασίλισσα Ελισάβετ μπορεί να μην μπορεί να παρευρεθεί στο μεγάλο πάρτι για το Πλατινένιο Ιωβηλαίο που συνδιοργανώνουν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ με το BBC, αλλά βρήκε έναν εκπληκτικό τρόπο για να σκορπίσει γέλιο και κυρίως για να αποδείξει ότι είναι η απόλυτη βασίλισσα στις καρδιές του βρετανικού λαού.

Λίγο πριν από την έναρξη του πάρτι, προβλήθηκε κωμικό σκετς στο οποίο πρωταγωνιστούν η βασίλισσα Ελισάβετ με τον αγαπημένο αρκούδο Πάντινγκτον. Η 96χρονη μονάρχης που αγαπά τις προκλήσεις και τις φάρσες, δεν είπε όχι άλλη μια φορά στο να δείξει και τις υποκριτικές της ικανότητες. Άλλωστε, αυτό είχε κάνει και στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012, όταν είχε πρωταγωνιστήσει σε βίντεο στο πλευρό του Βρετανού πράκτορα, Τζέιμς Μποντ.

Αυτήν τη φορά η Ελισάβετ Β’ συναντά στο σαλόνι της στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ τον Πάντινγκτον για ένα χαοτικό… τσάι. Η βασίλισσα αποκαλύπτει στον δημοφιλή αρκούδο ότι μοιράζονται την ίδια αγάπη για τα σάντουιτς με μαρμελάδα και μάλιστα, κρατά ένα στη χαρακτηριστική τσάντα της σε περίπτωση ανάγκης.

Ο Πάντινγκτον δείχνει τη δική του κρυψώνα για τα σάντουίτς του, που δεν είναι άλλη από το καπέλο του και τότε η βασίλισσα απαντά “το ίδιο κι εγώ” προτού ανοίξει την τσάντα της. “Κρατάω τα δικά μου εδώ” του λέει και του δείχνει το σάντουιτς με μαρμελάδα πορτοκάλι.

O επιρρεπής στα ατυχήματα Πάντινγκτον προκαλεί χαμό στα Ανάκτορα, αφού πίνει τσάι από την τσαγέρα και εκτοξεύει κρέμα εκλέρ σε έναν βασιλικό ακόλουθο. Η αρκουδίτσα από τα βάθη του Περού συγχαίρει τη βασίλισσα για τα 70 χρόνια μοναρχίας: “Χαρούμενο Ιωβηλαίο, κυρία. Και σας ευχαριστώ. Για όλα” της λέει με τη βασίλισσα να απαντά με σεμνότητα: “Είσαι πολύ ευγενικός”.

Η βασίλισσα με τον Πάντινγκτον φωτογραφήθηκαν μαζί όπως κάθονται αντικριστά στο τραπέζι στο σαλόνι των Ανακτόρων, για το απογευματινό τσάι. Σύμφωνα με τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, η βασίλισσα θεώρησε πως η ευκαιρία να καλέσει τον Πάντινγκτον για τσάι ήταν τόσο διασκεδαστική που δεν ήθελε να τη χάσει.

“Η βασίλισσα είναι γνωστή για την αίσθηση του χιούμορ της, οπότε δεν ήταν έκπληξη ότι αποφάσισε να συμμετάσχει στο αποψινό σκετς. Υπήρχε ενδιαφέρον για τη διαδικασία των γυρισμάτων και της προσαρμογής με τα κινούμενα σχέδια και ήταν πολύ διασκεδαστική η ευκαιρία να προσκαλέσουμε μία διάσημη αρκούδα για τσάι. Αν και η βασίλισσα μπορεί να μην παρακολουθεί τη συναυλία αυτοπροσώπως, ήθελε πολύ να καταλάβει ο κόσμος πόσο πολύ σήμαινε για εκείνη και ότι όλοι όσοι την παρακολουθούσαν περνούσαν υπέροχα”.

