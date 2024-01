Βασίλισσα Ελισάβετ: Ο γραμματέας της αποκαλύπτει άγνωστες λεπτομέρειες από τις τελευταίες ώρες της

Οι τελευταίες στιγμές της βασίλισσας Ελισάβετ καταγράφηκαν από το πιο υψηλόβαθμο μέλος του προσωπικού της σε ένα εξαιρετικό -και βαθιά συγκινητικό- σημείωμα, το οποίο αποκαλύπτει σήμερα για πρώτη φορά η Daily Mail.

Ο σερ Έντουαρντ Γιανγκ, ο αφοσιωμένος προσωπικός της γραμματέας, ο οποίος βρισκόταν στο Balmoral, όταν η Αυτού Μεγαλειότης πέθανε στις 8 Σεπτεμβρίου 2023 κρατούσε σημειώσεις για τις τελευταίες ώρες της βασίλισσας, ακόμα και για το πώς πέθανε. Έγραψε: «Πολύ ειρηνικά. Στον ύπνο της. Γλίστρησε μακριά. Γήρας. Δεν θα αντιλαμβανόταν τίποτα. Κανένας πόνος.»

Η ύπαρξη του ιστορικού εγγράφου, το οποίο φυλάσσεται πλέον στα Βασιλικά Αρχεία, δεν είχε δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα. Αποτελεί μέρος μιας αξιοσημείωτης εσωτερικής έκθεσης για τη γενναιότητα, την επιμέλεια και την αφοσίωση στο καθήκον της εκλιπούσας μονάρχη κατά τις τελευταίες ώρες της,. Η έκθεση περιλαμβάνεται σε μια νέα συναρπαστική βιογραφία του βασιλιά, με τίτλο “Charles III: New King, New Court” (Κάρολος Γ’: Νέος βασιλιάς, νέα αυλή). The Inside Story”. Το έχει γράψει ο βασιλικού συντάκτης ης Mail, Robert Hardman.

Σύμφωνα με όσα γράφει σήμερα η εφημερίδα, ο Κάρολος, ο οποίος είχε βγει έξω για να μαζέψει μανιτάρια και να καθαρίσει το μυαλό του αφού πρώτα είχε δει την μητέρα του, έλαβε την είδηση του της καθώς επέστρεφε στο Balmoral. Το τηλεφώνημα δέχτηκε ο αρχαιότερος βοηθός του. Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά σε συνέχειες για τέσσερις ημέρες από αύριο.

Οι δύο τελευταίες επιστολές

Η βιογραφία αποκαλύπτει επίσης πώς, λίγο αφότου ο σερ Έντουαρντ έγραψε το σημείωμά του, ένας υπηρέτης έφερε ένα κλειδωμένο κόκκινο κουτί με χαρτιά που βρέθηκαν στο νεκροκρέβατο της αείμνηστης βασίλισσας. Όταν το άνοιξαν, το προσωπικό ανακάλυψε δύο σφραγισμένες επιστολές: Μία προς τον γιο και διάδοχό της, τον σημερινό βασιλιά Κάρολο Γ’, και μία προς τον ίδιο τον σερ Έντουαρντ. Αν και το περιεχόμενό τους είναι απίθανο να δημοσιοποιηθεί ποτέ, η ύπαρξη των επιστολών δείχνει ότι η 96χρονη Ελισάβετ αναγνώρισε σιωπηλά ότι ο χρόνος της στη γη έφτανε στο τέλος του.

Το κουτί περιείχε επίσης την τελευταία δουλειά που είχε να κάνει ως βασίλισσα. Την επιλογή των υποψηφίων για το περίφημο Τάγμα Αξίας για “εξαιρετικά αξιόλογες υπηρεσίες” σε όλη την Κοινοπολιτεία. “Ακόμη και στο νεκροκρέβατο της, είχε δουλειά να κάνει. Και την είχε κάνει”, γράφει ο Hardman για την απαράμιλλη αφοσίωση της Ελισάβετ στο καθήκον.

Από το απόσπασμα που κυκλοφόρησε σήμερα μαθαίνουμε:

-Παρά τους φόβους για την υγεία της, ο θάνατος της βασίλισσας ήταν τόσο αιφνίδιος που ο Κάρολος αναγκάστηκε να τρέξει την τελευταία στιγμή στο Balmoral με ελικόπτερο, διαβάζοντας τις σημειώσεις του για τη “Γέφυρα του Λονδίνου” (το από καιρό συμφωνημένο σχέδιο δράσης μετά το θάνατό της) καθ’ οδόν. Το προσωπικό δεν πρόλαβε καν να ετοιμάσει το αυτοκίνητό του για να τον υποδεχτεί.

-Ο βασιλιάς και η Καμίλα πέρασαν μια ώρα με την Ελισσάβετ κατ’ ιδίαν, πριν εκείνη πεθάνει.

-Η πριγκίπισσα Άννα και η ανώτερη ενδυματολόγος και έμπιστη της βασίλισσας, Angela Kelly, εναλλάσσονταν στο κρεβάτι της, μαζί με τον αιδεσιμότατο Kenneth MacKenzie, τον από χρόνια ιερέα στο κοντινό Crathie Kirk, ο οποίος της διάβαζε από τη Βίβλο.

-Ο Κάρολος τηλεφώνησε προσωπικά και στους δύο γιους του, προτρέποντάς τους να ταξιδέψουν στη Σκωτία το συντομότερο δυνατόν για να την αποχαιρετήσουν. Σε εκείνο το σημείο πίστευε ότι η βασίλισσα είχε ακόμα μέρες, όχι ώρες, να ζήσει.

-Ο Κάρολος, ο οποίος είχε βγει έξω για να μαζέψει μανιτάρια και να καθαρίσει το μυαλό του αφού είδε τη μητέρα του, έλαβε την είδηση ότι είχε πεθάνει καθώς επέστρεφε στο Balmoral, όταν ο αρχαιότερος βοηθός του δέχτηκε ένα τηλεφώνημα. Ο Κάρολος σταμάτησε και ο βοηθός του, του απευθύνθηκε για πρώτη φορά ως “Μεγαλειότατε”, προτού βάλει ήρεμα ταχύτητα στο αυτοκίνητο και συνεχίσει.

-Όταν ο Κάρολος κάλεσε τον Γουίλιαμ μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του παλατιού για να του ανακοινώσει τα νέα, αναγκάστηκε να πει στο τηλεφωνητή απλώς “Εγώ είμαι”. Και αυτό γιατί συνειδητοποίησε ξαφνικά ότι δεν μπορούσε, ακόμα, να αποκαλύψει ότι ήταν βασιλιάς.

-Ο βασιλιάς προσπάθησε πράγματι να καλέσει επανειλημμένα τον μικρότερο γιο του για να του ανακοινώσει τα νέα προσωπικά, αλλά ο Χάρι ήταν ήδη στον αέρα και δεν μπορούσε να τον βρει.

Το βιβλίο

Το βιβλίο Charles III του Robert Hardman παρουσιάζει τη δραματική ιστορία της μετάβασης στην κορυφή, εξετάζοντας τις προκλήσεις που αντιμετώπισε ο νέος βασιλιάς κατά τον πρώτο χρόνο της θητείας του στο θρόνο, συμπεριλαμβανομένων οικογενειακών δραμάτων, πολιτικών κρίσεων και ερωτημάτων σχετικά με το μέλλον της μοναρχίας.

Το βιβλίο μπορεί να υπερηφανεύεται για την απαράμιλλη πρόσβαση στη βασιλική οικογένεια, τους στενούς της φίλους, το προσωπικό του παρελθόντος και του παρόντος, τους κορυφαίους πολιτικούς και τα πρωτόγνωρα έγγραφα των βασιλικών αρχείων. (σ.σ.Μπορεί να υπερηφανεύεται για τις πηγές του)

Περιγράφει επίσης τον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζει η βασίλισσα Καμίλα, τις σχέσεις του βασιλιά με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι, τα σχέδιά του για τη μεταρρύθμιση της μοναρχίας και την εξελισσόμενη θέση του στη διεθνή σκηνή.