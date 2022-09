Βασίλισσα Ελισάβετ: Αυτή είναι η “Eπιχείρηση Μονόκερως” για την κηδεία της

Σε πένθος 10 ημερών εισέρχεται η Βρετανία, ενώ ξεκίνησαν, ήδη, οι προετοιμασίες για την κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ που πέθανε σε ηλικία 96 ετών, το απόγευμα της Πέμπτης 8 Σεπτεμβρίου 2022.

Από τη στιγμή που η Ελισάβετ απεβίωσε στην Σκωτία, τίθεται πλέον σε εφαρμογή η “Επιχείρηση Μονόκερως” για την μεταφορά της σορού της στο Λονδίνο.

Η “Επιχείρηση Μονόκερως” διέρρευσε πριν από λίγο καιρό. Σύμφωνα με αυτήν, είναι πιθανό το φέρετρό της να παραμείνει προσωρινά στο Παλάτι του Holyroodhouse, έχοντας μεταφερθεί εκεί οδικώς δύο ημέρες μετά τον θάνατό της.

Τα σχέδια πιστεύεται επίσης ότι περιλαμβάνουν μια τελετουργική πομπή κατά μήκος του Royal Mile στο Εδιμβούργο προς τον Καθεδρικό Ναό του St Giles, όπου αναμένεται να τελεστεί μια λειτουργία από την βασιλική οικογένεια -πριν από μια 24ωρη περίοδο ανάπαυσης- και θα είναι ανοιχτή στο κοινό.

Το φέρετρο είναι πιθανό να μεταφερθεί πίσω στο Λονδίνο και στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ με το Βασιλικό Τρένο πριν από τη μεγάλη τελετουργική πομπή στην πρωτεύουσα που έχει προγραμματιστεί για το «D+5» (D-ημέρα συν πέντε ημέρες) των 10ήμερων σχεδίων κηδείας.

Σύμφωνα με τον Independent, εάν η βασίλισσα πεθάνει ενώ μένει στην κατοικία της στη Σκωτία, οι εργασίες του κοινοβουλίου της Σκωτίας θα ανασταλούν αμέσως.

Η κηδεία της Ελισάβετ αναμένεται να γίνει περίπου 10 ημέρες μετά τον θάνατό της.

Ένα παρόμοιο πρωτόκολλο ισχύει εάν η βασίλισσα πεθάνει στο Λονδίνο. Πρόκειται για την επιχείρηση “Η Γέφυρα του Λονδίνου έπεσε”, η οποία δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1960.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή, ο Βασιλιάς Κάρολος Γ’ της Βρετανίας θα απευθύνει διάγγελμα προς το έθνος, στην πρώτη δημόσια ομιλία του μετά τον θάνατο της μητέρας του, την οποία διαδέχεται στον θρόνο.

Ο 73χρονος Κάρολος ανακηρύχθηκε αυτομάτως βασιλιάς όταν η Ελισάβετ Β’ απεβίωσε το απόγευμα στο κάστρο Μπαλμόραλ της Σκωτίας.

Η Βασίλισσα Ελισάβετ, η μακροβιότερη μονάρχης που πέρασε από το Μπάκιγχαμ, πέθανε σε ηλικία 96 ετών. Παρέμεινε στον θρόνο για 70 χρόνια.

«Η Bασίλισσα Ελισάβετ πέθανε ειρηνικά στο Balmoral σήμερα το απόγευμα. Ο Βασιλιάς και η σύζυγός του θα παραμείνουν στο Balmoral σήμερα και θα επιστρέψουν στο Λονδίνο αύριο» αναφέρει το tweet της βασιλικής οικογένειας.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022