Βασιλιάς Κάρολος: Αντίστροφη μέτρηση για την στέψη – Όλο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Η αντίστροφη μέτρηση για την στέψη του βασιλιά Καρόλου στη Βρετανία έχει ξεκινήσει. Με βίντεο της η βασιλική οικογένεια δείχνει τις προετοιμασίες ένα 24ωρο πριν από τη μεγάλη στιγμή.

Τελετή στέψης δεν έχει πραγματοποιηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και 70 χρόνια. Οκτώ μήνες μετά την άνοδό του στο θρόνο έπειτα από τον θάνατο της Ελισάβετ Β’, ο 74χρονος μονάρχης, συνοδευόμενος από την 75χρονη βασίλισσα Καμίλα, θα λάβει το στέμμα και το χρίσμα ενώπιον 2.300 προσκεκλημένων και ασφαλώς εκατοντάδων εκατομμυρίων τηλεθεατών.

Πριν από την τελετή, συγκεντρώσαμε μια ολοκληρωμένη λίστα με εκδηλώσεις, το δρομολόγιο και τους αναμενόμενους χρόνους.

Σύμφωνα με μια παράδοση που χρονολογείται από αιώνες, η τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου Γ’ θα πραγματοποιηθεί στο Αβαείο του Γουέστμινστερ.

