Βασιλιάς Κάρολος: Το… αστείο για την κατάσταση της υγείας του – «Είμαι ακόμα ζωντανός»

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’, ο οποίος έχει διαγνωσθεί με καρκίνο, αστειεύτηκε την Παρασκευή (20/12) για την κατάσταση της υγείας του λέγοντας ότι είναι «ακόμη ζωντανός», κατά τη διάρκεια μιας δεξίωσης στο Λονδίνο στη Βρετανία.

Ταξιδεύοντας με την σύζυγό του, Καμίλα, στο Γουόλθαμστοου, στα ανατολικά της βρετανικής πρωτεύουσας, ο 76χρονος μονάρχης, ρωτήθηκε από έναν εκπρόσωπο της θρησκευτικής κοινότητας Σιχ πώς είναι. «Είμαι ακόμα ζωντανός», απάντησε με δόση χιούμορ.

The King quipped ‘I’m still alive!’ when asked how he was doing by a member of the public (a joke he has made to other members of the public, I should stress!) pic.twitter.com/DcWjEumOCm

