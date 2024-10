Βαρκελώνη: Άγριο ξύλο μεταξύ εργατών στο Καμπ Νου – 6 τραυματίες από τα πρωτοφανή επεισόδια – ΒΙΝΤΕΟ

Άγρια επεισόδια ξέσπασαν μεταξύ εργατών που απασχολούνται στις εργασίες ανακαίνισης που γίνονται στην έδρα της Μπαρτσελόνα, Καμπ Νου.

Σύμφωνα με καταλανικά μέσα, ο καβγάς σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ανάμεσα σε 20 εργάτες αλβανικής και ρουμάνικης καταγωγής. Στα social media έχουν διαρρεύσει βίντεο από το απρόοπτο που σημειώθηκε στο εμβληματικό στάδιο, που έφερε και τη μαζική απόλυση των εμπλεκόμενων.

Σε ένα από τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, φαίνεται ο καβγάς να κρατάει για αρκετή ώρα – με άγνωστη προς το παρόν αιτία – χωρίς κανείς να δείχνει διάθεση να κατευνάσει τα πνεύματα.

🇷🇴🇦🇱 At the Camp Nou construction site in Barcelona a fight errupted between Albanians and Romanians

6 injured: 4 Albanians and 2 Romanians reports Spanish journalist

Battle of Camp Nou: TOTAL ROMANIAN VICTORY pic.twitter.com/zvXEwLYHJ7

— Daily Romania (@daily_romania) October 11, 2024