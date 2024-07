Τζο Μπάιντεν: Η αινιγματική αντίδραση της συζύγου του μετά την απόσυρσή του από την προεδρική κούρσα – Τι «πόσταρε» η εγγονή του

Με… καρδούλες «απάντησε» η σύζυγος του Τζο Μπάιντεν, Τζιλ, στην ανακοίνωση απόσυρσης του Προέδρου των ΗΠΑ από την προεκλογική κούρσα.

Η Τζιλ Μπάιντεν καθ’ όλη τη διάρκεια της καμπάνιας του συζύγου της και ειδικά μετά το ντιμπέιτ με τον Τραμπ, όταν και αυξήθηκαν οι πιέσεις για την απόσυρσή του, δεν σταμάτησε να τον στηρίζει με δηλώσεις και με πράξεις.

Η αντίδραση της συζύγου του Τζιλ μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του από την εκλογική κούρσα

Χωρίς λόγια, λοιπόν, η απάντηση της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, που στο μέλλον σίγουρα θα έχει… πολλά να πει για το παρασκήνιο της απόφασης του άνδρα της.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Και η εγγονή του Τζο Μπάιντεν, Ναόμι, έσπευσε να εκφράσει τη δική της στήριξη στον παππού της και την απόφασή του να αποσυρθεί.

«Είμαι μόνο περήφανη σήμερα για τον παππού μου, τον Πρόεδρό μας, τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος υπηρέτησε τη χώρα μας με όλη του την ψυχή και με απαράμιλλη διάκριση. Όχι μόνο υπήρξε -και θα συνεχίσει να είναι- ο πιο αποτελεσματικός πρόεδρος της ζωής μας, αλλά πιθανότατα έχει ήδη εδραιωθεί ως ο πιο αποτελεσματικός και επιδραστικός δημόσιος λειτουργός στην ιστορία του έθνους μας. Βρέθηκε στο επίκεντρο και είχε ουσιαστικό αντίκτυπο σε κάθε σημαντικό ζήτημα που αντιμετώπισε η χώρα μας και ο κόσμος εδώ και 50 χρόνια» έγραψε η Νάομι Μπάιντεν.

«Ο κόσμος μας είναι σήμερα καλύτερος με πολλούς τρόπους χάρη σε αυτόν. Στους Αμερικανούς που πάντα τον υποστήριζαν, διατηρήστε την πίστη σας. Πάντα θα έχει τη δική μας», κατέληξε στην ανάρτησή της η εγγονή του Αμερικανού προέδρου.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

I’m nothing but proud today of my Pop, our President, Joe Biden, who has served our country with every bit of his soul and with unmatched distinction. Not only has he been—and will continue to be—the most effective president of our lifetime, but he has likely already cemented…

— Naomi Biden (@NaomiBiden) July 21, 2024