Τζο Μπάιντεν: Επίσημη συγγνώμη από τους ιθαγενείς λαούς της Αμερικής για τα δεινά που υπέστησαν τα παιδιά τους – «Κηλίδα στην αμερικανική ιστορία» – ΒΙΝΤΕΟ

«Μια αμαρτία, κηλίδα στην ψυχή μας»: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, με μια ιστορική κίνηση, ζήτησε επισήμως συγγνώμη από τους ιθαγενείς λαούς της Αμερικής, τα παιδιά των οποίων ξεριζώνονταν από τις οικογένειές τους επί έναν και πλέον αιώνα και τοποθετούνταν σε «οικοτροφεία», όπου τα κακομεταχειρίζονταν, με στόχο την δια της βίας ενσωμάτωσή τους.

Ο στόχος αυτών των οικοτροφείων ήταν να διαγράψουν τον πολιτισμό, τη γλώσσα και την ταυτότητα των Αμερινδών. Πολλά παιδιά υπέστησαν σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική βία, σύμφωνα με μια πρόσφατη κυβερνητική έκθεση.

«Ζητώ επισήμως συγγνώμη, ως πρόεδρος των ΗΠΑ, για αυτά που κάναμε», είπε ο Μπάιντεν από τον καταυλισμό Τζίλα Ρίβερ, στην Αριζόνα, αφού τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη «των ανθρώπων που χάθηκαν και των γενεών που έζησαν με αυτό το τραύμα».

Τέτοιου είδους οικοτροφεία υπήρχαν από τις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι και τη δεκαετία του 1970. Σύμφωνα με την κυβερνητική έκθεση, τουλάχιστον 973 παιδιά πέθαναν σε αυτές τις δομές. «Τα παιδιά έφταναν στο σχολείο, τα έγδυναν, τους έκοβαν τα μαλλιά, που τα θεωρούσαν ιερά. Τα ονόματά τους κυριολεκτικά διαγράφονταν, τα αντικαθιστούσαν με ένα νούμερο ή με ένα αγγλικό όνομα», είπε ο Μπάιντεν.

Ορισμένα παιδιά «στέλνονταν σε καταναγκαστική εργασία, άλλα υιοθετούνταν χωρίς τη συγκατάθεση των βιολογικών γονιών τους, άλλα τα άφηναν να πεθάνουν και τα έθαβαν σε ανώνυμους τάφους», πρόσθεσε, σε μια παθιασμένη ομιλία του.

Πρόκειται «για ένα από τα φρικτότερα κεφάλαια της αμερικανικής ιστορίας», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Η οδύνη που προκλήθηκε θα αποτελεί πάντα μεγάλη ντροπή, μια κηλίδα στην αμερικανική ιστορία».

Biden “It’s been 10 years since the sitting president president came and visit Indian Country.”

AUG 2023 Joe visited Indian Country 🤦‍♀️ pic.twitter.com/6PCzYOM7Eu

