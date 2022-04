Τζο Μπάιντεν: Έκανε χειραψία… με τον αέρα και “έριξε” το Twitter – Viral ΒΙΝΤΕΟ

Στόχος των χρηστών του Twitter έγινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ο οποίος έπειτα από ομιλία έδωσε το χέρι του στον… αέρα σε άλλη μια αμήχανη στιγμή του.

Ο Τζο Μπάιντεν απηύθυνε επί 40 λεπτά ομιλία στο Γεωπονικό και Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στο Γκρίνσμπορο. Όταν ολοκλήρωσε την ομιλία του στράφηκε προς τα δεξιά του και παρ’ όλο που δεν υπήρχε κανείς δίπλα του, ο Αμερικανός πρόεδρος άπλωσε το χέρι του σε μια χειραψία, ενώ το χέρι έμεινε μετέωρο στον αέρα.

Τo βίντεο του Μπάιντεν με τη συγκεκριμένη χειραψία έκανε τον γύρο στα social media και οι χρήστες το σχολίασαν ποικιλοτρόπως.

“Ο Μπάιντεν μόλις έκανε αυτό! Και ελέγχει τα πυρηνικά μας” έγραψε ο Σεμπάστιαν ΓΚόρκα, ο Ρεπουμπλικανός πρώην αναπληρωτής βοηθός του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Άλλος χρήστης έγραψε: “Αντιλαμβάνομαι πως πολύς κόσμος μισούσε τον Τραμπ αλλά πώς αυτός ο τύπος πήρε 81 εκατ. ψήφους;”, ενώ ένας τρίτος επισημαίνει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρέπει να έχει άνοια.

Biden just did this.

Our @POTUS turned around and tried to shake hands with literally NO ONE standing there.

This is incredibly embarrassing and HE IS LEADING OUR COUNTRY!

Enough already!#ImpeachBiden

pic.twitter.com/nYRbBIt99b

— Rep. Marjorie Taylor Greene (@RepMTG) April 15, 2022