Τζο Μπάιντεν: «Ακραίοι Ρεπουμπλικάνοι» θέλουν να προκαλέσουν δημοσιονομική παράλυση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, κατήγγειλε το Σάββατο την προσπάθεια «μιας μικρής ομάδας ακραίων Ρεπουμπλικάνων» να προκαλέσει δημοσιονομική παράλυση, το πολυσυζητημένο «shutdown», την επόμενη εβδομάδα.

Μιλώντας σε δείπνο στο Κογκρέσο, ο Μπάιντεν είπε ότι συμφώνησε με τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Κέβιν Μακάρθι, σχετικά με το ύψος των δαπανών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ωστόσο, «μια μικρή ομάδα ακραίων Ρεπουμπλικάνων δεν θέλει να σεβαστεί τη συμφωνία και όλοι στις ΗΠΑ κινδυνεύουν να πληρώσουν το τίμημα», υπογράμμισε.

Το Κογκρέσο των ΗΠΑ είναι μοιρασμένο, με τους Δημοκρατικούς να ελέγχουν τη Γερουσία και τους Ρεπουμπλικάνους να ελέγχουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η προθεσμία για την επίτευξη συμφωνίας, που θα αποτρέψει τη δημοσιονομική παράλυση, εκπνέει τα μεσάνυχτα της 30ής Σεπτεμβρίου. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες που η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο βρίσκεται αντιμέτωπη με ανάλογο κίνδυνο. Μόλις τον Ιούνιο αποφεύχθηκε ο κίνδυνος κήρυξης στάσης πληρωμών έπειτα από μακρές διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση του προέδρου Μπάιντεν και την αμερικανική δεξιά.

Join the Vice President and me as we deliver remarks at the 2023 Phoenix Awards Dinner. https://t.co/ufTbPemrQP

— President Biden (@POTUS) September 24, 2023