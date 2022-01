Τζάστιν Τριντό: Σε καραντίνα ο πρωθυπουργός του Καναδά μετά την επαφή με κρούσμα

Σε αυτοαπομόνωση τέθηκε ο Τζάστιν Τριντό, πρωθυπουργός του Καναδά μετά την επαφή του με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού, σύμφωνα με το Reuters. Ο Τριντό θα μείνει σε καραντίνα για πέντε ημέρες. Το rapid test, στο οποίο υποβλήθηκε, ήταν αρνητικό.

“Αισθάνομαι πολύ καλά και θα εργάζομαι από το σπίτι. Μείνετε όλοι ασφαλείς και σας παρακαλώ εμβολιαστείτε” έγραψε σε ανάρτησή του στο twitter o Τριντό.

Last night, I learned that I have been exposed to COVID-19. My rapid test result was negative. I am following @OttawaHealth rules and isolating for five days. I feel fine and will be working from home. Stay safe, everyone – and please get vaccinated.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 27, 2022