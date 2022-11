Τζάστιν Τριντό: Η άβολη στιγμή που ο Σι Τζινπίνγκ τον επέπληξε δημόσια για τη διαρροή της συζήτησής τους

Μία «άβολη» στιγμή είχε ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, όταν ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ τον επέπληξε δημόσια για τη διαρροή πληροφοριών σχετικά με τη χθεσινή τους συνάντηση.

Η «θερμή» συζήτηση των δύο ηγετών, στο περιθώριο της διάσκεψης των G20, καταγράφηκε σε βίντεο το οποίο αναμεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ.

Ο Σι Τζινπίνγκ εμφανίστηκε φανερά απογοητευμένος για το γεγονός ότι διέρρευσαν από καναδικές κυβερνητικές πηγές στον Τύπο οι λεπτομέρειες της συνάντησής τους, που πραγματοποιήθηκε χθες.

Καναδοί δημοσιογράφοι κατέγραψαν τον διάλογο που είχαν οι δύο ηγέτες. «Όλα όσα συζητήσαμε χθες έχουν διαρρεύσει στις εφημερίδες και αυτό είναι ανάρμοστο», είπε αρχικά ο Σι Τζινπίνγκ μέσω μεταφραστή.

Έκπληκτος και χωρίς να πει λέξη, ο Τριντό έγνεφε καταφατικά καθώς ο πρόεδρος της Κίνας συνέχιζε να του μιλάει. «Δεν ήταν έτσι, ο τρόπος που διεξήχθη η συζήτηση. Αν υπάρχει ειλικρίνεια από μέρους σου», συνέχισε ο Σι Τζινπίνγκ.

«Λοιπόν στον Καναδά, πιστεύουμε στον ελεύθερο και ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο, τον οποίο θα συνεχίσουμε να έχουμε», κατάφερε τελικά να πει ο Καναδός πρωθυπουργός. Και πρόσθεσε ότι «θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να εργαζόμαστε εποικοδομητικά μαζί, αλλά θα υπάρξουν πράγματα στα οποία θα διαφωνήσουμε».

«Ας δημιουργήσουμε πρώτα τις κατάλληλες συνθήκες», απάντησε ο Σι μέσω του διερμηνέα.

Στη συνέχεια χαμογέλασε πλατιά, άπλωσε το χέρι του και έσφιξε το χέρι του Τριντό, βάζοντας ένα τέλος σε αυτό το «επεισόδιο».

Ο Τριντό συνομίλησε με τον Σι Τζινπίνγκ την Τρίτη και από το γραφείο του ανέφεραν πως ο ίδιος εξέφρασε τις ανησυχίες του για την κινεζική «παρέμβαση» στον Καναδά.

The Cdn Pool cam captured a tough talk between Chinese President Xi & PM Trudeau at the G20 today. In it, Xi express his displeasure that everything discussed yesterday “has been leaked to the paper(s), that’s not appropriate… & that’s not the way the conversation was conducted” pic.twitter.com/Hres3vwf4Q

— Annie Bergeron-Oliver (@AnnieClaireBO) November 16, 2022