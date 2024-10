Τυφώνας Ελίν: Τραγικός ο απολογισμός από το πέρασμα του στις ΗΠΑ – Τουλάχιστον 200 άνθρωποι νεκροί

Ο τυφώνας Ελίν έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 201 ανθρώπων στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με απολογισμό που συνέταξε το Γαλλικό Πρακτορείο με βάση τις δηλώσεις των τοπικών αρχών.

Οι μισοί από τους νεκρούς (100) καταγράφηκαν στη Βόρεια Καρολίνα, η Νότια Καρολίνα μετρά 41 νεκρούς, η Τζόρτζια 33, η Φλόριντα 14, το Τενεσί 11 και η Βιρτζίνια δύο.

