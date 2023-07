Twitter: Νέους προσωρινούς περιορισμούς για τους χρήστες ανακοίνωσε ο Μασκ

Προσωρινό όριο στον αριθμό των tweets που μπορούν να διαβάσουν σε μια ημέρα, θα έχουν οι χρήστες του Twitter, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα «ακραία επίπεδα» εξαγωγής-συλλογής δεδομένων (data scraping) και χειραγώγησης του συστήματος, όπως δήλωσε σήμερα ο Έλον Μασκ, καθώς χιλιάδες ανέφεραν προβλήματα πρόσβασης στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι επαληθευμένοι λογαριασμοί περιορίζονται προσωρινά στην ανάγνωση 6.000 αναρτήσεων την ημέρα, έγραψε ο Μασκ σε ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι οι μη επαληθευμένοι λογαριασμοί και οι νέοι μη επαληθευμένοι λογαριασμοί περιορίζονται στην ανάγνωση 600 και 300 αναρτήσεων την ημέρα, αντίστοιχα.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:

– Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023