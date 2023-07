Προβλήματα πρόσβασης στο Twitter αναφέρουν χιλιάδες χρήστες

Χιλιάδες χρήστες ανέφεραν προβλήματα καθώς προσπαθούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο Twitter το Σάββατο (1/7), γεγονός που σηματοδοτεί την τελευταία εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας από τότε που ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla και της SpaceX, Έλον Μασκ, απέκτησε τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, στα τέλη του περασμένου έτους.

Πολλοί χρήστες που προσπάθησαν να αποκτήσουν πρόσβαση ή να δημοσιεύσουν περιεχόμενο στον ιστότοπο ή στην εφαρμογή για κινητά του Twitter ήρθαν αντιμέτωποι με μηνύματα όπως «Υπέρβαση του ορίου τιμής» ή «Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση tweets». Οι σχετικές αναφορές στον ιστότοπο Downdetector είναι χιλιάδες, σύμφωνα με το cnbc.com.

Is Twitter down? Anyone getting the same issue? Can’t open the comments section… #Twitterdown #Twitter pic.twitter.com/YRoy6KaBBL

why is my twitter down and i can’t see anything 😭 how can i fix it pic.twitter.com/z36VcxyaK0

