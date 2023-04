Twitter: Διέρρευσαν γυμνές φωτογραφίες χρηστών

Νέα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι χρήστες του Twitter. Αυτή την φορά σύμφωνα με το “Forbes” προσωπικά δεδομένα χρηστών έχουν δει το φως της δημοσιότητας, έπειτα από διαρροές στα Twitter Circles.

Τα Twitter Circles, έχουν δημιουργηθεί από την ίδια την πλατφόρμα. Πρόκειται ουσιαστικά για μία λειτουργία που δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να δημοσιεύουν αναρτήσεις σε μία μικρότερη ομάδα. Ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2022 και χαρακτηρίστηκαν ως ένας εξαιρετικός τρόπος για να δημοσιοποιείται περιεχόμενο που οι χρήστες του Twitter δεν ήθελαν να το βλέπουν μεγάλες ομάδες ανθρώπων.

Το γεγονός του ότι παρουσιάζει προβλήματα, σημαίνει πρακτικά πως όποια πληροφορία είχαν μοιραστεί οι χρήστες στα Circles ιδιωτικά, είναι πλέον πιθανών δημόσια. Μεταξύ των πληροφοριών είναι και γυμνές φωτογραφίες.

Μία χρήστης έγραψε “Τα Twitter Circles έχουν πρόβλημα. Ανέβασα μια γυμνή φωτογραφία στα Circles χθες και είδα ότι άρεσε σε κάποιον που δεν ακολουθώ. Διαγράψτε τις γυμνές φωτογραφίες σας από τα Circles”

Aaaaand Twitter Circles is broken. I posted a nude to Circles yesterday and some (perfectly nice!) rando who I don’t follow just liked it. Delete your Circles Nudes!!!

