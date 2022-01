Tweet Takes: Η νέα λειτουργία του Twitter που θυμίζει TikTok – ΦΩΤΟ

Το Twitter εξελίσσεται και βλέποντας την τεράστια άνοδο του TikTok τα τελευταία χρόνια, προσπαθεί να ενσωματώσει μερικά από τα χαρακτηριστικά του.

Η νέα λειτουργία Tweet Takes, την οποία δοκιμάζει το Twitter, θα επιτρέπει στους χρήστες να σχολιάζουν ένα tweet με ένα βίντεο ή μία φωτογραφία.

Οι χρήστες του Twitter μπορούν να επιλέξουν αντί για το γνωστό retweet, το Quote Tweet with reaction. Έτσι οι χρήστες θα μπορούν να ποστάρουν μία φωτογραφία ή ένα βίντεο, που θα περιέχει το αρχικό tweet ως κάρτα.

Τα Tweet Takes θυμίζουν αρκετά τα βίντεο αντιδράσεων στο TikTok, όπου οι χρήστες συνηθίζουν να απαντούν σε σχόλια απευθείας με βίντεο.

Στο Twitter δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν η νέα αυτή λειτουργία θα γίνει μόνιμη μετά την πειραματική περίοδο. Αυτή τη στιγμή τα Tweet Takes είναι διαθέσιμα σε επιλεγμένους χρήστες.

Tweet reaction videos can now start on Twitter!

Testing on iOS: when you tap the Retweet icon, choose “Quote Tweet with reaction” to create and customize your very own Tweet Take –– a reaction video (or photo) with the Tweet embedded. pic.twitter.com/1E30F8rKYh

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 6, 2022