Florona: Πώς κατέκτησε το Twitter μέσα σε λίγες ώρες – Επικά σχόλια και memes

Το 2022 ήρθε με μια νέα λέξη να προστίθεται στο λεξιλόγιο μας. Αυτή είναι η Florona. Η είδηση που ήρθε από το Ισραήλ λίγη ώρα πριν την αλλαγή του έτους, έφερε “έκρηξη” στο Twitter, ενώ αμέσως έγινε πρώτο trend στα hashtag.

Όλα ξεκίνησαν όταν έγινε γνωστό ότι στο Ισραήλ καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα Florona. Όπως αναφέρουν τα ισραηλινά Μέσα, η λέξη προέρχεται από τον συνδυασμό της flu, γρίπη και της corona.

