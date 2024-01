Τρόμος στο Τελ Αβίβ: Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την διπλή τρομοκρατική επίθεση

Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την διπλή τρομοκρατική επιθέση στη Ραανάνα το απόγευμα της Δευτέρας 15 Ιανουαρίου, οι οποίες άφησαν πίσω 17 τραυματίες (μεταξύ τους 6 παιδιά) και μία νεκρή.

Συγκεκριμένα, αφού ένας παλαιστίνιος μαχαίρωσε πολίτες, στην περιοχή Ραανανά, αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος. Οι δύο Παλαιστίνιοι δράστες, ένας 44χρονος και ένας 24χρονος, έχουν συλληφθεί και ταυτοποιηθεί.

Πιο αναλυτικά ό ένας τρομοκράτης μαχαίρωσε μια γυναίκα ενώ ένας άλλος τρομοκράτης έκλεψε ένα αυτοκίνητο και προχώρησε σε επιθέσεις εμβολισμού σε διάφορες τοποθεσίες, επιβεβαίωσε η αστυνομία του Ισραήλ.

Δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά μετά από πτώση στην οδό Haroshet, όπου και ένας 66χρονος μαχαιρώθηκε σοβαρά. Επιπλέον δεκαπέντε άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένας 34χρονος και ένα αγόρι 16 ετών σε σοβαρή κατάσταση με τραύματα στο κεφάλι, ως αποτέλεσμα του εμβολισμού στον κεντρικό δρόμο της πόλης.

🚨 BREAKING: At least 11 settlers are wounded after a potential run-over operation took place in “Ra’anana” in “Tel Aviv.” Several are seriously wounded, and preliminary reports indicate at least one dead. pic.twitter.com/EjDuHZc7pa

— lyndsey (@lyndsey02857009) January 15, 2024