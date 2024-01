Τρόμος στο Τελ Αβίβ: Μία γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της – Συνελήφθη και δεύτερος ύποπτος

Παλαιστίνιος έκλεψε ένα αυτοκίνητο και έπεσε πάνω σε ανθρώπους στο κεντρικό Ισραήλ σήμερα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 13, όπως ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας πως ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση και τα κίνητρά του διερευνώνται. Το νοσοκομείο Meir ανέφερε ότι μια βαριά τραυματισμένη γυναίκα ηλικίας 70 ετών που μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο από την επίθεση υπέκυψε στα τραύματά της.

Σύμφωνα με το Times of Israel, η αστυνομία αναφέρει ότι ένας δεύτερος Παλαιστίνιος ύποπτος, επίσης από τη Χεβρώνα και συγγενής του φερόμενου ως δράστη που πραγματοποίησε την επίθεση στη Ραανάνα, συνελήφθη.

Όπως αναφέρουν ο δεύτερος άνδρας είναι επίσης ύποπτος για συμμετοχή στην προφανή τρομοκρατική επίθεση, κατά την οποία ο δράστης έπεσε πάνω σε ανθρώπους στην πόλη, σκοτώνοντας έναν και τραυματίζοντας τουλάχιστον άλλους 17.

Η αστυνομία και η υπηρεσία ασφαλείας Shin Bet ερευνούν από κοινού.

Ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν πως ορισμένοι άνθρωποι μπορεί επίσης να δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι κατά το συμβάν στη Ραανάνα, βόρεια του Τελ Αβίβ, που σημειώθηκε εν μέσω αυξημένων εντάσεων ασφαλείας σχετικά με τον πόλεμο με μαχητές της Χαμάς στη Γάζα που έχει συμπληρώσει ήδη τρεις μήνες.

“Αυτή ήταν προφανώς μια φερόμενη ως τρομοκρατική επίθεση εμβολισμού”, ανέφερε σε ανακοίνωση η αστυνομία. Είπε πως ο ύποπτος ήταν από την πόλη Χεβρώνα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, ανέφερε η αστυνομία.

