Τρόμος στις ΗΠΑ: Φόβοι για serial killer πίσω από τις δολοφονίες αστέγων

Ανθρωποκυνηγητό βρίσκεται σε εξέλιξη στη Νέα Υόρκη και την Ουάσινγκτον στις ΗΠΑ για τον εντοπισμό ενός άνδρα που εκτιμάται πως είναι serial killer, καθώς φέρεται να διέπραξε σειρά επιθέσεων εναντίον αστέγων, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο και τραυματίζοντας άλλους τρεις.

«Ένας αδυσώπητος δολοφόνος είναι ελεύθερος, αλλά θα τον σταματήσουμε και θα τον βάλουμε στη φυλακή», δήλωσαν οι δήμαρχοι των δύο αμερικανικών πόλεων σε κοινή τους ανακοίνωση.

«Είναι επείγον: δεν πρέπει να τραυματίσει ή να σκοτώσει κάποιον άλλο», πρόσθεσαν ο Έρικ Άνταμς, δήμαρχος της Νέας Υόρκης, και η Μιούριελ Μπόουζερ, δήμαρχος της Ουάσινγκτον, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν για τις δολοφονίες που έχουν προκαλέσει σοκ. Οι Αρχές ζήτησαν από τους άστεγους που ζουν σε αυτές τις πόλεις να αναζητήσουν καταφύγιο σε κέντρα υποδοχής μέχρι να συλληφθεί ο δράστης των επιθέσεων.

Οι δύο δήμαρχοι έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες του υπόπτου, ενός άνδρα με γενειάδα, αδύνατου και μάλλον νέου, με το κεφάλι ξυρισμένο. Μάλιστα, υποσχέθηκαν να προσφέρουν έως και 70.000 δολάρια αμοιβή για κάθε πληροφορία που θα βοηθήσει στον εντοπισμό του.

We need everyone to take a moment to watch the below video. This suspect is wanted in connection to 2 homicides and at least 3 additional shootings of homeless men in DC & NYC. Community tips help solve cases.

Call (202) 727-9099/text 50411 with info. @NYPDnews @ATFWashington pic.twitter.com/2kY3jXomSE

— DC Police Department (@DCPoliceDept) March 14, 2022