Τρόμος στην Ταϊλάνδη: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε γνωστό εμπορικό κέντρο της Μπανγκόκ

Συναγερμός στην Ταϊλάνδη. Η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο ένοπλο έπειτα από πληροφορίες που έλαβε για πυροβολισμούς, τραυματίες και έναν άνδρα οπλισμένο με περίστροφο μέσα σε ένα πολυτελές εμπορικό κέντρο στο κέντρο της Μπανγκόκ.

Μια ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί.

Οπτικό υλικό, η γνησιότητα του οποίου δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί, ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει ανθρώπους, ανάμεσά τους και παιδιά, να βγαίνουν τρέχοντας από το εμπορικό κέντρο Siam Paragon και φρουρούς ασφαλείας να τους βοηθούν να φύγουν πριν ανακοινωθεί η σύλληψη του υπόπτου.

#BREAKING: Gunfire heard in Siam Paragon mall

A shooting incident has been reported at Siam Paragan department store in downtown Bangkok on Tuesday afternoon. There are no reports of any casualties. BTS Siam station has been closed to the public.

