Τρόμος στην Νέα Υόρκη: Γερανός έπιασε φωτιά και κατέρρευσε – Τουλάχιστον έξι τραυματίες

Το επάνω τμήμα ενός γερανού, στην Νέα Υόρκη έπιασε φωτιά και κατέρρευσε σήμερα στο Μανχάταν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον έξι άνθρωποι και να προκληθεί μποτιλιάρισμα στην περιοχή, εν ώρα αιχμής. Το τμήμα του γερανού που έπεσε χτύπησε και διπλανό κτίριο.

Πυροσβέστες και διασώστες έσπευσαν στο σημείο, αποκλείοντας την κυκλοφορία στους γύρω δρόμους μέχρι και τη σήραγγα Λίνκολν που οδηγεί στο Νιου Τζέρσεϊ. Ο γερανός κατέρρευσε γύρω στις 7.30 τοπική ώρα στη διασταύρωση της 10ης με την 11η λεωφόρο και της Δυτικής 41ης και 42ης Οδού, κοντά στο οικοδομικό συγκρότημα Χάντσον Γιαρντς, ανακοίνωσε η αστυνομία της Νέας Υόρκης στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter). Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

Ένας πυροσβέστης και ένας περαστικός τραυματίστηκαν ελαφρά, σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό WCBS 880.

Πλάνα από το σημείο δείχνουν το επάνω τμήμα του γερανού να αποκολλάται και να πέφτει στο έδαφος, χτυπώντας στην πτώση του ένα διπλανό κτίριο. Ταυτόχρονα, φλόγες και καπνός υψώνονται από την καμπίνα του γερανού.

A crane near 10th Ave & 41st St is on fire. I just witnessed a portion of the structure break off and fall to the ground. Emergency responders are now blocking roadways nearby to assist with the situation. #Manhattan #nyc pic.twitter.com/XJnctxImx7

— Jade Nash (@jadenashtv) July 26, 2023