Τρεις νέες πυρκαγιές στο Sounion μετά την επίθεση των Χούθι – Άγνωστη παραμένει η αιτία – ΒΙΝΤΕΟ

Τρεις πυρκαγιές βρίσκονταν χθες σε εξέλιξη στο ελληνόκτητο πετρελαιοφόρο M/T Sounion που εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμά του, έπειτα από επίθεση που υπέστη την Τετάρτη (21/8) ανοιχτά της Υεμένης από τους αντάρτες Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν. Αυτό ανέφερε την Παρασκευή (23/8) η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Η United Kingdom Maritime Trade Operations, που ανήκει στο βρετανικό πολεμικό ναυτικό, γνωστοποίησε πως έλαβε «αναφορά κατά την οποία παρατηρήθηκαν τρεις πυρκαγιές» στο σκάφος της εταιρείας Delta Tankers, που μοιάζει να «παρασύρεται» από ρεύματα, αφού χτυπήθηκε τρεις φορές δυτικά του λιμανιού Χοντάιντα της δυτικής Υεμένης.

Ο κινητήρας του σκάφους έπαψε να λειτουργεί και το σκάφος αφέθηκε αγκυροβολημένο στην Ερυθρά Θάλασσα, μεταξύ Ερυθραίας και Υεμένης, μετά την επίθεση, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το κίνημα Ανσάρ Αλλάχ («Υποστηρικτές του Θεού»), πιο γνωστό στη Δύση με την ονομασία Χούθι, από το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του.

Όταν εξαπολύθηκε η επίθεση, γινόταν λόγος για μια πυρκαγιά στο σκάφος και ζημιά στο διαμέρισμα του κινητήρα. Δεν είναι σαφής η αιτία των τριών νέων πυρκαγιών. Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας της Ελλάδας, το Sounion μετέφερε στην Κόρινθο 150.000 τόνους αργού πετρελαίου που φόρτωσε στο λιμάνι της Βασόρας, στο Ιράκ.

Από την πλευρά της, η ναυτική αποστολή «Ασπίδες» της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα διαβεβαίωσε ότι απομάκρυνε εσπευσμένα το πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου προειδοποιώντας εναντίον του «κινδύνου για το περιβάλλον» που εγείρεται. Η εταιρεία Delta Tankers τόνιζε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα πως «υπάρχουν σχέδια για τη μετακίνηση του πλοίου σε ασφαλέστερο προορισμό, όπου θα μπορέσει να γίνει πλήρης αξιολόγηση (έλεγχοι και τυχόν επισκευές)».

Σημειώνεται ότι οι Χούθι έχουν εξαπολύσει από τον Νοέμβριο δεκάδες επιθέσεις, χρησιμοποιώντας drones και πυραύλους, εναντίον πλοίων που κατ’ αυτούς κατευθύνονται προς ή συνδέονται με το Ισραήλ ή τις ΗΠΑ, σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου συνεχίζει να μαίνεται πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς από τον Οκτώβριο.

Η εκστρατεία των ανταρτών, που θεωρούνται προσκείμενοι στο Ιράν, οδήγησε σε κατακόρυφη αύξηση των ασφαλίστρων πλοίων που διασχίζουν την Ερυθρά Θάλασσα προς τη Διώρυγα του Σουέζ κι ανάγκασε μεγάλες εταιρείες θαλάσσιων μεταφορών να στέλνουν τα πλοία τους να κάνουν τον γύρο της Αφρικής, εκτελώντας δρομολόγια πολύ πιο χρονοβόρα και δαπανηρά.

Δείτε βίντεο με τη στιγμή της έκρηξης στο πετρελαιοφόρο

Yemen’s Houthis show footage of Greek ship (SOUNION) burning in the Red Sea following Houthi attack.

The 25-member crew was rescued by an EU naval mission.

The tanker was carrying crude oil from Iraq to Greece when it came under attack. pic.twitter.com/uDEpAwdY6K

— Clash Report (@clashreport) August 23, 2024