Τραγωδία στο Σαν Αντόνιο: Τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου με κλεμμένο όχημα – ΒΙΝΤΕΟ

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από δώδεκα τραυματίστηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (17/7) σε τροχαίο στον αυτοκινητόδρομο Ι-35 στο Σαν Αντόνιο του Τέξας στις ΗΠΑ, όταν ένα κλεμμένο όχημα έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε λεωφορείο, προκαλώντας αλυσιδωτή σύγκρουση πολλών οχημάτων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο από τα θύματα έχασαν τη ζωή τους επί τόπου μέσα στο λεωφορείο, ενώ άλλοι δύο υπέκυψαν στα τραύματά τους στο νοσοκομείο. Η πυροσβεστική υπηρεσία μετέφερε 21 τραυματίες σε κοντινά νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων υπήρχαν και παιδιά καθώς και ηλικιωμένοι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ένα κλεμμένο Camaro έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε ρυμουλκούμενο τρέιλερ που ήταν προσαρτημένο στο λεωφορείο, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο και το λεωφορείο να χτυπήσει σε προστατευτικό κιγκλίδωμα. Λίγο αργότερα, νταλίκα προσέκρουσε στο λεωφορείο, το οποίο ανετράπη, εκσφενδονίζοντας επιβάτες στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, αρκετά άτομα που επέβαιναν στο κλεμμένο όχημα εγκατέλειψαν τη σκηνή του δυστυχήματος χωρίς να προσφέρουν καμία βοήθεια. Ένας από τους δράστες ήταν οπλισμένος. Μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ή ταυτοποιηθεί.

The San Antonio Fire Department says two people were killed and five others were injured Thursday afternoon in an accident involving a shuttle bus type vehicle. https://t.co/aimvhruEj5 pic.twitter.com/8P4l5pNCpc

— KENS 5 (@KENS5) July 17, 2025