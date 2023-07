Τραγωδία στο Λονδίνο: Νεκρό κοριτσάκι από την πτώση αυτοκινήτου σε δημοτικό σχολείο στο Γουίμπλεντον

Ένα κοριτσάκι έχασε τη ζωή του από την πτώση αυτοκινήτου στο κτίριο δημοτικού σχολείου στο Γουίμπλεντον, στο νότιο Λονδίνο, όπως ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία.

«Παραμένουμε στο σημείο και συνεχίζουμε την έρευνά μας για να διαλευκάνουμε τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

«Μπορούμε επίσης να επιβεβαιώσουμε ότι ο οδηγός του οχήματος, μια γυναίκα ηλικίας 40 ετών, έχει συλληφθεί ως ύποπτη πρόκλησης θανάτου από επικίνδυνη οδήγηση», συμπλήρωσε η αστυνομία, που ανέφερε ότι το συμβάν δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό.

UPDATE: Girl dies following collision in Wimbledon

We can now confirm that sadly a child has died following an incident where a car collided with a building at a school in Wimbledon.https://t.co/cAsGm7yl01

— Merton Police (@MPSMerton) July 6, 2023