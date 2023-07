Λονδίνο: Αυτοκίνητο έπεσε σε δημοτικό σχολείο στο Wimbledon

Ένα αυτοκίνητο έπεσε σε δημοτικό σχολείο στο Wimbledon στο Λονδίνο με αποτέλεσμα «πολλοί άνθρωποι να τραυματιστούν», όπως μεταδίδουν Βρετανικά ΜΜΕ.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε σχολείο στο Camp Road. Αστυνομικοί και πυροσβέστες έχουν σπεύσει στο σχολείο “The Study Preparatory School”.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Αυτή τη στιγμή υποστηρίζουμε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε ένα περιστατικό σε σχολείο στο Wimbledon. Έχουμε δύο πυροσβεστικά οχήματα και δύο πυροσβεστικές μονάδες διάσωσης στο σημείο».



Η αστυνομία του Μέρτον έγραψε στο Twitter : «Οι αστυνομικοί ανταποκρίνονται σε ένα περιστατικό σε ένα δημοτικό σχολείο στο Camp Road του Wimbledon. Κληθήκαμε στις 09:54 και μας είπαν πως ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο κτίριο του σχολείου. Πολλοί άνθρωποι λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο. Θα μοιραστούμε περαιτέρω ενημερώσεις όταν μπορούμε».

We are currently supporting emergency services at an incident at a school in Wimbledon.

We have two fire engines and two fire rescue units at the scene. Please follow @MPSMerton for further updates https://t.co/XoiOe8EQle

— London Fire Brigade (@LondonFire) July 6, 2023