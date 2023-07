Λονδίνο: 7 παιδιά και 2 ενήλικες τραυματίστηκαν – «Δεν είναι τρομοκρατικό χτύπημα»

Επτά παιδιά και δύο ενήλικες τραυματίστηκαν όταν ένα αυτοκίνητο Land Rover έπεσε σε ιδιωτικό σχολείο στο Wimbledon του Λονδίνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έγινε κοντά στο στάδιο που γίνονται οι αγώνες τένις.

Το σχολείο βρίσκεται στο Wimbledon Common, ένα μίλι από το All England Lawn Tennis and Croquet Club που φιλοξενεί το παγκοσμίως διάσημο ετήσιο τουρνουά τένις. Το σχολείο The Study Prep είναι θηλέων και τα δίδακτρα αγγίζουν τις 16.000 λίρες το έτος ανά μαθητή.

Η αστυνομία δεν αντιμετωπίζει το περιστατικό ως τρομοκρατικό, αλλά ως τροχαίο ατύχημα. Ο οδηγός πιστεύεται ότι ήταν μια γυναίκα που υπέστη «ιατρικό περιστατικό» ενώ βρισκόταν πίσω από το τιμόνι, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου και να πέσει πάνω στο κτίριο.

Η Μητροπολιτική αστυνομία ανέφερε «Κληθήκαμε στις 9.54 π.μ. για ένα αυτοκίνητο που έπεσε σε ένα κτίριο του σχολείου. Αρκετά άτομα νοσηλεύονται στο σημείο. Θα μοιραστούμε περαιτέρω ενημερώσεις όταν μπορέσουμε».

Σε μεταγενέστερο tweet, σημειώθηκε «Δεν αντιμετωπίζουμε αυτό το περιστατικό ως σχετικό με την τρομοκρατία. Διεξάγεται έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος».

#UPDATE | We are not treating this incident as terror-related.

An investigation is under way to understand the full circumstances of what has taken place.https://t.co/zCugS1E8Eq

— Merton Police (@MPSMerton) July 6, 2023