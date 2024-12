Τραγωδία στο Μπουένος Άιρες: Αεροπλάνο κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή – Δύο νεκροί

Αεροπορικό δυστύχημα συνέβη στο Μπουένος Άιρες το βράδυ της Τετάρτης (18/12), όταν ένα τζετ κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροσκάφους.

To δυστύχημα συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης (18/12), όταν κατά την προσγείωση του ιδιωτικού τζετ στο αεροδρόμιο Σαν Φερνάντο στο Μπουένος Άιρες, με τους πιλότους να χάνουν τον έλεγχό του και προσπαθώντας να αναπτύξουν ταχύτητα για να απογειωθούν ξανά, το τζετ βγήκε από τον διάδρομο και προσέκρουσε με υψηλή ταχύτητα σε σπίτι με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής για να σβήσουν τη φωτιά που επεκτάθηκε και σε αυτοκίνητα, ενώ τρία σπίτια υπέστησαν σοβαρές καταστροφές.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας δείχνει το τζετ να βγαίνει από τον διάδρομο απογείωσης, να διαπερνά έναν φράκτη του αεροδρομίου και να πέφτει σε κτίριο στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Ένας 73χρονος ένοικος ενός εκ των σπιτιών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Μία ιδιοκτήτρια, η Μέλανι, που είναι έγκυος, δήλωσε ότι φοβήθηκε για τη ζωή της. «Ήμουν με την κόρη μου και την αδελφή μου και αν δεν είχε σπάσει ο αδελφός μου τον τοίχο δεν θα είχαμε καταφέρει να απομακρυνθούμε. Είδαμε το τζετ να πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα. Το ακούσαμε. Ήμασταν στην αυλή και το είδαμε να πλησιάζει πίσω από τον φράκτη, Ερχόταν καταπάνω μας», είπε.

Και συμπλήρωσε: «Αρχίσαμε να τρέχουμε προς τα πίσω. Αν δεν είχαμε σπάει τον τοίχο θα είχαμε σκοτωθεί εκεί με το τζετ», δήλωσε.

Οι δύο πιλότοι επέστρεφαν από την Ουρουγουάη, όπου είχαν μεταβεί νωρίτερα σε μια ναυλωμένη πτήση. Το αεροδρόμιο Σαν Φερνάντο βρίσκεται σε βορειοδυτικό προάστιο του Μπουένος Άιρες και δεν είναι τόσο πολυσύχναστο, αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ.

Eyewitness video shows a private jet in flames after it crashed into homes in the suburbs of Argentina’s Buenos Aires, killing the pilot and co-pilot. pic.twitter.com/0GZSgf8gTc

— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 19, 2024