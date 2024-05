Τραγωδία στην Μαγιόρκα: 4 νεκροί από κατάρρευση κτιρίου – Αγωνία για δεκάδες εγκλωβισμένους

Κτίριο στο οποίο στεγαζόταν μπαρ-εστιατόριο κατέρρευσε στην Μαγιόρκα της Ισπανίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι να σκοτωθούν και 27 να τραυματιστούν, όπως μετέδωσε το ραδιοφωνικό δίκτυο Cadena SER επικαλούμενο πληροφορίες από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισπανικής τηλεόρασης, η κατάρρευση σημειώθηκε γύρω στις 20:30 (τοπική ώρα, 21:30 ώρα Ελλάδος) στο κτίριο όπου στεγαζόταν το «Medusa Beach Club» στο τουριστικό θέρετρο Πλάγια ντε Πάλμα.

Επί τόπου έσπευσαν σωστικά συνεργεία που απεγκλώβισαν τραυματίες από τα ερείπια, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση για τον εντοπισμό επιζώντων.

