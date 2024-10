Τραγωδία στην Ισπανία: Στους 140 οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες

Τραγωδία δίχως τέλος στην Ισπανία από τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την Βαλένθια και άλλες περιοχές στα ανατολικά της χώρας.

Ο αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 140, όπως μετέδωσε πριν από λίγο το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων EFE. Ο νέος αριθμός είναι σημαντικά αυξημένος σε σχέση με τον τελευταίο επίσημο αριθμό που αναφέρθηκε σήμερα το πρωί, των 95 θανάτων.

Οι αρχές είχαν προειδοποιήσει ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί – λέγοντας ότι πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και ότι δεκάδες πτώματα δεν έχουν ακόμη ανασυρθεί από τα αυτοκίνητα που έχουν πνιγεί στις λάσπες.

Στο μεταξύ, εναέρια πλάνα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας καταγράφουν το μέγεθος της καταστροφής από τις πλημμύρες. Μεγάλες ζημιές έχουν προκληθεί και στην σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή της Βαλένθια.

Σε άλλες φωτογραφίες από την περιοχή καταγράφονται κατεστραμμένα οχήματα, που έχουν παρασυρθεί από τις ισχυρές πλημμύρες.

Οι καταστροφές στη Βαλένθια καταγράφονται και σε βίντεο από drone, που κόβει την ανάσα.

Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια λάσπης, αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί και έχουν δημιουργήσει «βουνά» από σίδερα, κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Η περιφέρεια της Βαλένθια ήταν εκείνη που επλήγη περισσότερο από τις σφοδρές καταιγίδες και τις πλημμύρες, τις χειρότερες των τελευταίων δεκαετιών στη χώρα.

Η αστυνομία ενημερώνει ότι συνεχίζει να επιχειρεί σε συνεργασία και με τις υπόλοιπες αρμόδιες αρχές στις περιοχές εκείνες που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες.

Δείτε το βίντεο:

Μέχρι στιγμής, παραμένει άγνωστος ο αριθμός των αγνοουμένων γεγονός που γεννά φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς εικάζεται ότι πολλοί άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τις λάσπες.

Kind hearted rescue teams save a dog which got stuck up in some reeds due to cyclone Dana #Danacyclone #Valencia #INUNDACIÓN #Spain #Espana pic.twitter.com/7oJ5tWSI8p

Οι έρευνες για τους αγνοούμενους βρίσκονται σε εξέλιξη στις περιοχές εκείνες που είναι προσβάσιμες στα διασωστικά συνεργεία. Σχεδόν 1.000 στρατιωτικοί έχουν αναπτυχθεί στο πεδίο, κυρίως στην περιφέρεια της Βαλένθια, στο πλευρό πυροσβεστών, αστυνομικών και διασωστών που ψάχνουν για να εντοπίσουν επιζώντες και αγωνίζονται για να καθαρίσουν τις πληγείσες περιοχές από τα συντρίμμια.

— The New York Times (@nytimes) October 30, 2024

More than 1,000 soldiers from an emergency response team were deployed, and officials said that many more residents were waiting for help, after more than a month’s worth of rain fell in less than 24 hours in some areas across southern and eastern Spain. https://t.co/31jX27Pbub pic.twitter.com/FBorsjgHmK

Οι πλημμύρες στην Βαλένθια προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές στις υποδομές της περιφέρειας, παρασύροντας γέφυρες, δρόμους, σιδηροτροχιές και βυθίζοντας κτίρια στο νερό μετά την υπερχείλιση ποταμών.

🚨🇪🇸 SPAIN FLOODS: 95 DEAD AS RESCUE TEAMS WORK NONSTOP

Flash floods in Spain have killed at least 95 people, leaving communities devastated and forcing road, rail, and air closures across Valencia, Madrid, and Barcelona.

Over 1,600 soldiers are deployed as the National Police… pic.twitter.com/DNUHejHXS2

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 30, 2024