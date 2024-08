Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 15 νεκροί από έκρηξη σε χημικό αντιδραστήρα φαρμακοβιομηχανίας – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε χημικό αντιδραστήρα μιας φαρμακοβιομηχανίας στο κρατίδιο Άντρα Πραντές στη νότια Ινδία, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της τοπικής κυβέρνησης.

«Οι νεκροί είναι πλέον 15 και ο αριθμός αυτός ενδέχεται να αυξηθεί. Σχεδόν 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη», είπε ο αστυνομικός επιθεωρητής Μ. Ντιπίκα στο πρακτορείο Reuters.

Δείτε σχετική ανάρτηση

A reactor blast at Escientia chemical factory in Rambilli Mandal, Anakapalli District of #AndhraPradesh has injured 18 people.

The incident occurred during the lunch hour at the factory in the Atchuthapuram Special Economic Zone.

The injured people are currently receiving… pic.twitter.com/0chDi9k3Ms

— South First (@TheSouthfirst) August 21, 2024