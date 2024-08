Ινδία: Πλημμύρες και κατολισθήσεις στα Ιμαλάια με 13 νεκρούς – 3.700 Ινδουιστές προσκυνητές εγκλωβίστηκαν – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω ξαφνικών πλημμυρών στους πρόποδες των Ιμαλαΐων στην Ινδία. Χιλιάδες προσκυνητές, που είχαν εγκλωβιστεί ενώ κατευθύνονταν προς έναν σημαντικό ινδουιστικό ναό, αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από την περιοχή με ελικόπτερα

«Κινητοποιούμε πολλά ελικόπτερα για να απομακρύνουμε τους προσκυνητές που βρισκόντουσαν καθ’οδόν για έναν ναό και 13 θάνατοι έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής», δήλωσε στο AFP ο Βινόντ Κουμάρ Σουμάν, αξιωματούχος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών στο κρατίδιο Ουταραχάντ, στη βόρεια Ινδία.

#Uttarakhand: SDRF teams are using drones to devise new rescue plans after landslides damaged the Sonprayag-Gaurikund route. Over 2,300 people have been rescued, with backup teams intensifying efforts and helicopters aiding in the operation. pic.twitter.com/QJQ2vxniOj — All India Radio News (@airnewsalerts) August 2, 2024



Περίπου 3.700 άνθρωποι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν καθώς μετέβαιναν στον ναό του Κενταρνάτ, τόπο προσκυνήματος αφιερωμένο στον Σίβα, θεό της ινδουιστικής θρησκείας.

At least 10 individuals have lost their lives, and the concrete bridge and footbridge on the #Kedarnath route have suffered damage due to heavy rainfall in the region Read more🔗https://t.co/Ok9f6TTKN5 #Uttarakhand pic.twitter.com/K7sMVBgKnU — The Times Of India (@timesofindia) August 1, 2024



Ο τόπος προσκυνήματος βρίσκεται σε υψόμετρο σχεδόν 3.600 μέτρων πάνω από τη στάθμη της θάλασσας και η πρόσβαση σε αυτόν είναι δυνατή μόνον το καλοκαίρι, ακολουθώντας μακρά διαδρομή 22 χιλιομέτρων.

Χιλιάδες προσκυνητές συρρέουν εκεί κάθε χρόνο το καλοκαίρι, την περίοδο που οι βροχές των μουσώνων βρίσκονται στην κορύφωσή τους.

#IAF undertakes simultaneous HADR operations in Wayanad and Uttarakhand hills. Following the recent cloud burst incident in Uttarakhand, IAF Chinook and Mi-17V5 helicopters are positioned at Gaucher, actively deploying NDRF teams, relief material, and conducting search and rescue… pic.twitter.com/pJqtxP3Qlz — Indian Air Force (@IAF_MCC) August 2, 2024



Οι μουσώνες στη Νότια Ασία από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο προσφέρουν ανάπαυλα στη ζέστη του καλοκαιριού και είναι ζωτικής σημασίας για την αναπλήρωση των αποθεμάτων νερού. Ωστόσο, φέρνουν επίσης πλημμύρες και κατολισθήσεις, που προκαλούν ζημιές και θανάτους, οι οποίοι έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με ειδικούς.

Χθες, οι ισχυρές βροχοπτώσεις που συνδέονται με τους μουσώνες προκάλεσαν πλημμύρες στις οποίες έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 2 άνθρωποι, ενώ αγνοείται η τύχη άλλων 28 στο κρατίδιο Χιμαχάλ Πραντές, γειτονικό του Ουταραχάντ.

Πάνω από 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αυτήν την εβδομάδα στις κατολισθήσεις που σημειώθηκαν στο κρατίδιο της Κεράλα, στη νότια Ινδία, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό, ενώ σχεδόν 200 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σημείωσαν οι τοπικές αρχές.

Τέσσερις άνθρωποι βρέθηκαν ζωντανοί σε σπίτι και διασώθηκαν σήμερα, τρεις ημέρες μετά τις φονικές κατολισθήσεις στην Κεράλα, παράκτιο κρατίδιο που είναι δημοφιλές στους τουρίστες, καθώς επιταχύνθηκαν οι επιχειρήσεις έρευνας μετά την κατασκευή σημαντικής γέφυρας που συνέβαλε στην μεταφορά εξοπλισμού στην πληγείσα περιοχή, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Cloud burst at Gourikund and Sonprayag (Kedarnath) in Uttarakhand according to locals. तबाही की तस्वीरे भी pic.twitter.com/Ek06heeAze — Manthan (@ManthanDalmia90) August 1, 2024



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ