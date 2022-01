Τραγωδία στη Βραζιλία: Τεράστιος βράχος έπεσε πάνω σε σκάφη – Τουλάχιστον επτά νεκροί – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, άλλοι εννέα τραυματίστηκαν σοβαρά και τρεις αγνοούνται μετά την αποκόλληση και την πτώση μέρους απόκρημνου φυσικού τοίχου από βράχια, που συνέθλιψε τουριστικά πλεούμενα το Σάββατο κοντά σε καταρράκτη, σε λίμνη της νοτιοανατολικής Βραζιλίας.

Ένα τεράστιο κομμάτι του επιβλητικού όγκου βράχων ξαφνικά αποκολλήθηκε από το φαράγγι κι έπεσε πάνω σε σκάφη που έπλεαν στα πράσινα νερά της λίμνης Φούρνας, στην περιοχή Καπιτόλιου, στην πολιτεία Μίνας Ζεράις.

Τα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media σοκάρουν. Ακούγονται οι κραυγές πανικού των τουριστών καθώς ο πελώριος όγκος βράχων πέφτει στο νερό, συνθλίβοντας τρία πλεούμενα.

Βραζιλία: Δείτε τη στιγμή

DEVELOPING: Local media reports 5 dead, 30+ injured & 20 missing after portion of canyon collapsed onto boats in Capitólio, Brazil. pic.twitter.com/mMDkv9bVzH

