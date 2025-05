Τραγωδία στη Στουτγκάρδη: SUV έπεσε σε πεζούς – Νεκρή μία γυναίκα, σε κρίσιμη κατάσταση ακόμη τρεις τραυματίες – Τι βλέπουν οι Αρχές

Εφιαλτικές εικόνες εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (2 Μαΐου 2025) στο κέντρο της Στουτγκάρδης, όταν ένα SUV όχημα έπεσε πάνω σε ομάδα πεζών, προκαλώντας τον θάνατο μίας 46χρονης γυναίκας και τον σοβαρό τραυματισμό τουλάχιστον τρεις ακόμη ανθρώπων, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 18:50 ώρα Ελλάδας, σε πολυσύχναστο σημείο της πόλης, κοντά στη στάση του τραμ «Olgaeck», όταν, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ο 42χρονος οδηγός, γερμανικής υπηκοότητας, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, τύπου Mercedes G-Class, στην προσπάθειά του να στρίψει. Το αποτέλεσμα ήταν να παρασύρει τους πεζούς που εκείνη την ώρα διέσχιζαν το δρόμο, μεταξύ των οποίων μια μητέρα που έσπρωχνε καροτσάκι.

Several people injured when a car collides with them in the German city of Stuttgart;

The driver was arrested, but Stuttgart police said on X that there was ‘currently no evidence of an attack or a deliberate act’ and that all the information so far indicates it was a ‘tragic… pic.twitter.com/RgTBSyMTJK

