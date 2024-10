Τραγωδία στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 21 νεκροί από σύγκρουση σκαφών σε λίμνη

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό δυστύχημα όταν δύο σκάφη συγκρούστηκαν σε λίμνη της πολιτείας Λάγκος, όπως ανακοίνωσε η νιγηριανή αστυνομία την Τρίτη. Το περιστατικό συνέβη κοντά στην περιοχή Ιμόρε, στην περιφέρεια Αμούγουο-Οντόφιν.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας του Λάγκος, Μπέντζαμιν Χουντέγιν, 11 άτομα διασώθηκαν χάρη στην άμεση επέμβαση σωστικών συνεργείων και εθελοντών. Ωστόσο, οι ακριβείς αιτίες που οδήγησαν στη σύγκρουση των δύο σκαφών παραμένουν προς το παρόν άγνωστες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον προηγούμενο μήνα, περισσότεροι από 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ανατράπηκε σκάφος σε ποταμό της πολιτείας Ζάμφαρα, στη βορειοδυτική Νιγηρία, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη για αυστηρότερα μέτρα ασφαλείας στις μεταφορές μέσω υδάτινων οδών.

BREAKING: Over 20 Persons Confirmed Dead In Lagos After Two Boats Collided On Lagoon | Sahara Reporters https://t.co/ysTCtPhThA pic.twitter.com/5S6ntwjf37

— Sahara Reporters (@SaharaReporters) October 8, 2024