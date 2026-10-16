Τραμπ: Στο τραπέζι συνομιλίες με Μόσχα και Πεκίνο για την κατάργηση των πυρηνικών όπλων – Τι δήλωσε για το Ιράν

Την έναρξη συνομιλιών με τη Ρωσία και την Κίνα με στόχο την αποπυρηνικοποίηση ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την επιθυμία του για την κατάργηση των πυρηνικών όπλων, εφόσον αυτό καταστεί εφικτό.
Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον συζητά με τη Μόσχα και το Πεκίνο το ζήτημα της μείωσης των πυρηνικών οπλοστασίων. Σύμφωνα με το ίδιο δίκτυο, ο Τραμπ είχε επίσης συνομιλήσει με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, για το θέμα.
Παράλληλα, ο Τραμπ ανέφερε ότι δεν θα χρησιμοποιούσε πυρηνικά όπλα εναντίον του Ιράν, ενώ δήλωσε ότι δεν βλέπει το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στο ιρανικό έδαφος.
Αναφερόμενος στην Κίνα, εκτίμησε ότι η χώρα θα μπορούσε να φτάσει τις ΗΠΑ μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.
Σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI), η Ρωσία διαθέτει το μεγαλύτερο απόθεμα πυρηνικών κεφαλών, ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ και την Κίνα. Ωστόσο, ως προς τις ανεπτυγμένες πυρηνικές κεφαλές, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπερτερούν της Ρωσίας.
Trump on Iran I will not use nuclear weapons against Iran; there is no need for that.
The "Mother of All Bombs" is not a nuclear bomb.
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— MagicalM (@MagicalM99ut) October 16, 2026