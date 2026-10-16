Τραμπ: Στο τραπέζι συνομιλίες με Μόσχα και Πεκίνο για την κατάργηση των πυρηνικών όπλων – Τι δήλωσε για το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την έναρξη συνομιλιών με τη Ρωσία και την Κίνα για την αποπυρηνικοποίηση και την κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Επιπλέον, δήλωσε ότι δεν θα χρησιμοποιούσε πυρηνικά όπλα εναντίον του Ιράν και δεν βλέπει το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στο ιρανικό έδαφος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την έναρξη συνομιλιών με τη Ρωσία και την Κίνα με στόχο την αποπυρηνικοποίηση, εκφράζοντας την επιθυμία του για την κατάργηση των πυρηνικών όπλων.
  • Παράλληλα, ο Τραμπ ανέφερε ότι δεν θα χρησιμοποιούσε πυρηνικά όπλα εναντίον του Ιράν, ενώ δήλωσε ότι δεν βλέπει το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στο ιρανικό έδαφος.
  • Αναφερόμενος στην Κίνα, εκτίμησε ότι η χώρα θα μπορούσε να φτάσει τις ΗΠΑ μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Η Ρωσία διαθέτει το μεγαλύτερο απόθεμα πυρηνικών κεφαλών, ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την έναρξη συνομιλιών με τη Ρωσία και την Κίνα με στόχο την αποπυρηνικοποίηση ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την επιθυμία του για την κατάργηση των πυρηνικών όπλων, εφόσον αυτό καταστεί εφικτό.

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον συζητά με τη Μόσχα και το Πεκίνο το ζήτημα της μείωσης των πυρηνικών οπλοστασίων. Σύμφωνα με το ίδιο δίκτυο, ο Τραμπ είχε επίσης συνομιλήσει με τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, για το θέμα.

Παράλληλα, ο Τραμπ ανέφερε ότι δεν θα χρησιμοποιούσε πυρηνικά όπλα εναντίον του Ιράν, ενώ δήλωσε ότι δεν βλέπει το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων στο ιρανικό έδαφος.

Αναφερόμενος στην Κίνα, εκτίμησε ότι η χώρα θα μπορούσε να φτάσει τις ΗΠΑ μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη της Στοκχόλμης (SIPRI), η Ρωσία διαθέτει το μεγαλύτερο απόθεμα πυρηνικών κεφαλών, ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ και την Κίνα. Ωστόσο, ως προς τις ανεπτυγμένες πυρηνικές κεφαλές, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπερτερούν της Ρωσίας.

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