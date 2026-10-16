Σαν σήμερα 16 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Nέα έρευνα για τα ακίνητα: Η Αθήνα πλησιάζει τις τιμές πώλησης του Μονάχου – Πόσοι μισθοί χρειάζονται για ένα διαμέρισμα 70 τ.μ.