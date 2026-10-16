Σαν σήμερα 16 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Παγκόσμια Ημέρα Αναισθησιολογίας
- Παγκόσμια Ημέρα Άρτου
- Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς
- Παγκόσμια Ημέρα Σπονδυλικής Στήλης
- Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων
Γεγονότα
- 1813: Αρχίζει η Μάχη της Λειψίας, η αποκληθείσα και Μάχη των Εθνών, μεταξύ των δυνάμεων του Ναπολέοντα και του Έκτου Συνασπισμού (Πρωσίας, Ρωσίας, Μ. Βρετανίας, Αυστρίας, Σουηδίας, Γερμανικών Κρατών).
- 1923: Ο Γουόλ Ντίσνεϊ ιδρύει την κινηματογραφική εταιρία Disney, που κυριαρχεί έως και σήμερα στον τομέα των κινουμένων σχεδίων.
- 1946: Δέκα εξέχοντες Ναζί, που καταδικάστηκαν σε θάνατο από το δικαστήριο της Νυρεμβέργης, απαγχονίζονται ως εγκληματίες πολέμου. Πρόκειται για τους:
- Χανς Φρανκ, 46 ετών, Διοικητή της κατεχόμενης Πολωνίας
- Βίλχελμ Φρικ, 69 ετών, Υπουργό Εσωτερικών του Τρίτου Ράιχ
- Άλφρεντ Γιοντλ, 56 ετών, αρχηγό της Βέρμαχτ
- Ερνστ Καλτενμπρούνερ, 43 ετών, αρχηγό των SS
- Βίλχελμ Κάϊτελ, 64 ετών, Υπουργό Πολέμου
- Γιοακίμ φον Ρίμπεντροπ, 53 ετών, Υπουργό Εξωτερικών του Τρίτου Ράιχ
- Άλφρεντ Ρόζενμπεργκ, 53 ετών, ιδεολογικό καθοδηγητή του Ναζιστικού Κόμματος
- Φριτζ Ζάουκελ, 52 ετών, επίτροπο για τη στρατολόγηση ανθρώπινου δυναμικού για καταναγκαστική εργασία από τις κατεχόμενες χώρες
- Άρτουρ Ζόις Ίνκβαρτ, 54 ετών, καγκελάριο της Αυστρίας
- Γιούλιους Στράιχερ, 61 ετών, προπαγανδιστή του Ναζιστικού Κόμματος.
- 1961: Πρεμιέρα μετ’ εμποδίων για την ταινία του Αλέκου Αλεξανδράκη «Συνοικία το όνειρο», με πρωταγωνιστές τους Αλέκο Αλεξανδράκη, Μάνο Κατράκη, Αλίκη Γεωργούλη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη. Σε πολλές περιπτώσεις η αστυνομία επεμβαίνει και διακόπτει την προβολή της ταινίας, λόγω της αριστερής της οπτικής.
- 1964: Η Κίνα πραγματοποιεί την πρώτη πυρηνική δοκιμή της και γίνεται η πέμπτη χώρα που εισέρχεται στο κλαμπ των πυρηνικών δυνάμεων, μετά τις ΗΠΑ, τη Σοβιετική Ένωση, τη Μ. Βρετανία και τη Γαλλία.
- 1975: Αρχίζει στο Πενταμελές Εφετείο Αθηνών η δίκη των υπευθύνων για τα αιματηρά γεγονότα του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973. Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθονται 33 άτομα, ανάμεσά τους ο Γεώργιος Παπαδόπουλος και ο Δημήτριος Ιωαννίδης.
Γεννήσεις
- 1854: Όσκαρ Ουάιλντ, Ιρλανδός συγγραφέας. («Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι») (Θαν. 30/11/1900)
- 1854: Καρλ Κάουτσκι, Γερμανός πολιτικός και από τους θεωρητικούς της σοσιαλδημοκρατίας. (Θαν. 17/10/1938)
- 1886: Νταβίντ Μπεν Γκουριόν, Ισραηλινός πολιτικός. (Θαν. 1/12/1973)
- 1918: Λουί Αλτουσέρ, Γάλλος μαρξιστής φιλόσοφος. (Θαν. 22/10/1990)
- 1983: Loreen, κατά κόσμον Λορίν Ζινέμπ Νόρα Ταλχαουί, Σουηδή τραγουδίστρια, δύο φορές νικήτρια (2012, 2023) του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού της Γιουροβίζιον.
- 1992: Κώστας Φορτούνης, Έλληνας ποδοσφαιριστής.
Θάνατοι
- 1956: Ζιλ Ριμέ, Γάλλος ποδοσφαιρικός παράγοντας, εμπνευστής του Παγκοσμίου Κυπέλλου. (Γεν. 14/10/1873)
- 1958: Μιχάλης Σουγιούλ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Μιχαήλ Σουγιουλτζόγλου, Έλληνας συνθέτης της ελαφράς μουσικής. (Γεν. 1/8/1906)
- 2010: Γιάννης Δαλιανίδης, Έλληνας σκηνοθέτης. (Γεν. 31/12/1923)