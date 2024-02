Τραμπ: Πιστεύει ότι είναι πιο δημοφιλής από την Τέιλορ Σουίφτ – Οι οπαδοί του κηρύσσουν «ιερό πόλεμο» εναντίον της τραγουδίστριας

Το φαινόμενο Τέιλορ Σουίφτ φαίνεται ότι προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς και στο πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να πιστεύει ότι έχει μεγαλύτερη δημοφιλία από την τραγουδίστρια. Ωστόσο οι οπαδοί του κηρύσσουν «ιερό πόλεμο» εναντίον της.

Μετά τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και θέλουν το στρατόπεδο του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν να προσπαθεί να εξασφαλίσει την δημόσια στήριξη της Τέιλορ Σουίφτ για τις προεδρικές εκλογές οι οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζονται για πόλεμο.

Οι οπαδοί του κηρύσσουν «ιερό πόλεμο» εναντίον της τραγουδίστριας

Η Τέιλορ Σουίφτ που έχει ένα πιστό κοινό εκατομμυρίων θαυμαστών και θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες του πλανήτη, δεν έχει ακόμη στηρίξει κάποιον υποψήφιο πρόεδρο. Παρόλα αυτά ήδη η τραγουδίστρια έγινε στόχος διάφορων θεωριών συνωμοσίας στο διαδίκτυο.

Ορισμένοι συντηρητικοί Αμερικανοί που σχετίζονται με την συνωμοσιολογία έχουν πείσει ακόμη και τους εαυτούς τους ότι η φετινή σεζόν του αμερικανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου NFL είναι στημένη προκειμένου να κερδίσει η ομάδα των Kansas City Chiefs του συντρόφου της Τέιλορ Σουίφτ, Τράβις Κελς. Έτσι πιστεύουν ότι η τραγουδίστρια θα εμφανιστεί και στον τελικό του Πρωταθλήματος και θα έχει μεγαλύτερη δημοσιότητα.

Η Σουίφτ συγκεντρώνει ήδη σημαντική προσοχή στα δεξιά μέσα ενημέρωσης και μεταξύ των συντηρητικών πολιτικών προσωπικοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προεδρικού υποψηφίου του 2024, Βιβέκ Ραμασουάμι.

«Αναρωτιέμαι ποιος θα κερδίσει το Super Bowl (σ.σ. τελικό του αμερικανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου) τον επόμενο μήνα. Και αναρωτιέμαι αν υπάρχει μια σημαντική προεδρική υποστήριξη που προέρχεται από ένα τεχνητά ενισχυμένο ζευγάρι αυτό το φθινόπωρο. Απλώς μερικές άγριες εικασίες εδώ. Ας δούμε τι θα γίνει τους επόμενους 8 μήνες», έγραψε στο X ο πρώην υποψήφιος.

Άνθρωπος κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ είπε στο περιοδικό Rolling Stone ότι σύμμαχοι του πρώην προέδρου προετοιμάζονται για έναν «ιερό πόλεμο» εναντίον της ποπ σταρ. Τρεις πηγές από το στρατόπεδο του Τραμπ θεωρούν ότι η Σουίφτ θα στηρίξει τον Τζο Μπάιντεν όπως έκανε το 2020.

Πιστεύει ότι είναι πιο δημοφιλής από την Τέιλορ Σουίφτ

Ο Τραμπ σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις φέρεται να λέει ότι η στήριξη διασημοτήτων δεν θα βοηθήσει τον Τζο Μπάιντε. Μάλιστα φέρεται να είπε ότι είναι «πιο δημοφιλής» από την ποπ σταρ και ότι οι θαυμαστές του είναι πιο αφοσιωμένοι από τους δικούς της, σύμφωνα με το Rolling Stone.

Επίσης φέρεται να πιστεύει ότι εκείνος και όχι η Τέιλορ Σουίφτ έπρεπε να ανακηρυχθεί Πρόσωπο της Χρονιάς από το περιοδικό Time για το 2023.

«Ο Τζο Μπάιντεν μπορεί να υπολογίζει στην Τέιλορ Σουίφτ για να τον σώσει, αλλά οι ψηφοφόροι κοιτάζουν αυτούς τους υψηλούς ρυθμούς πληθωρισμού και λένε: Δεν θα είμαστε ξανά μαζί», είπε ο σύμβουλος του Τραμπ Τζέισον Μίλερ, επικαλούμενος τον τίτλος ενός τραγουδιού της Σουίφτ, το «Δεν θα είμαστε ξανά μαζί» (We Are Never Ever Getting Back Together).