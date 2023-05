Τουρκικές εκλογές: Συγκλονιστικές στιγμές στο σεισμόπληκτο Χατάι – Συναντήθηκαν μετά την τραγωδία και ψήφισαν σε κοντέινερ

Τρεις μήνες μετά το καταστροφικό χτύπημα του εγκέλαδου, περίπου 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της πόλης του Χατάι, κλήθηκαν να ψηφίσουν στις προεδρικές εκλογές.

Στις 16 Φεβρουαρίου το Χατάι ήταν από τις τουρκικές πόλεις που βίωσαν με τον χειρότερο τρόπο το καταστροφικό χτύπημα του σεισμού που κόστισε την ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους

Turkey is voting in a crucial election just three months after the devastating earthquakes.@SandraGathmann has been meeting people in Hatay, one of the regions worst affected by the disaster ⤵️ pic.twitter.com/SnoJPcIHe5 — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 14, 2023

Σχεδόν 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της πόλης, ψήφισαν χθες στις κρίσιμες προεδρικές εκλογές με τα εκλογικά κέντρα να στήνονται στα λίγα εναπομείναντα σχολεία, που δεν κατέρρευσαν, αλλά και σε… κοντέινερ.

Οι ανυπολόγιστες καταστροφές που προκάλεσε ο φονικός σεισμός είχε ως αποτέλεσμα, σήμερα, τρείς μήνες μετά, να στηθούν στην περιοχή 400 κοντέινερ που τοποθετήθηκαν στις αυλές των κατεστραμμένων σχολείων με σκοπό να εξυπηρετήσουν τους ψηφοφόρους.

Voters in Turkey’s earthquake-hit province of Hatay said they were still ‘devastated,’ but hoped the country’s election winner would help them rebuild their homes, razed by the disaster that struck southern Turkey in February https://t.co/XeXJf2C7kL pic.twitter.com/PEAKFPfeCK — Reuters (@Reuters) May 14, 2023

Elections in earthquake region:

Ballots set in containers in schoolyards. Earthquake victims i talked to complained for voting stations being far from camps and lack of public transport.#election #Turkey2023 #hatay pic.twitter.com/arW7NABAA1 — Melda Dogan (@mmeldadogan) May 14, 2023

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη μετά τον σεισμό, ωστόσο, χιλιάδες από αυτούς επέστρεψαν χθες για να ψηφίσουν.

Έτσι, στα εκλογικά κέντρα ράγισαν καρδιές, καθώς συναντήθηκαν συγγενείς και φίλοι για πρώτη φορά μετά την τραγωδία.