Tουρκικές εκλογές: Καθοριστικές οι ψήφοι από Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα και Σμύρνη – Τι ψήφισαν στις σεισμόπληκτες επαρχίες

Τρεις μήνες μετά το καταστροφικό χτύπημα του εγκέλαδου, περίπου 1 εκατομμύριο ψηφοφόροι που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της πόλης, κλήθηκαν να ψηφίσουν στις προεδρικές εκλογές με τα εκλογικά κέντρα να στήνονται στα λίγα εναπομείναντα σχολεία, που δεν κατέρρευσαν, αλλά και σε κοντέινερ.

Turkey is voting in a crucial election just three months after the devastating earthquakes. @SandraGathmann has been meeting people in Hatay, one of the regions worst affected by the disaster ⤵️ pic.twitter.com/SnoJPcIHe5

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι από του κατοίκους έχουν εγκαταλείψει την πόλη μετά την τραγωδία, ωστόσο, χιλιάδες σεισμόπληκτοι επέστρεψαν σήμερα για να ψηφίσουν συναντώντας για πρώτη φορά μετά τους καταστροφικούς σεισμούς την οικογένεια και τους φίλους που άφησαν πίσω.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Anadolu, στην πόλη του Χατάι βρίσκεται και πάλι οριακά μπροστά ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου με ποσοστό 48,09 έναντι του αντιπάλου του Ερντογάν που έχει συγκεντρώσει ποσοστό 48,02.

Voters in Turkey’s earthquake-hit province of Hatay said they were still ‘devastated,’ but hoped the country’s election winner would help them rebuild their homes, razed by the disaster that struck southern Turkey in February https://t.co/XeXJf2C7kL pic.twitter.com/PEAKFPfeCK

— Reuters (@Reuters) May 14, 2023