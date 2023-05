Τουρκικές εκλογές – Ερντογάν: Τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν τον «Σουλτάνο» – Θρίλερ μόνο για την… αντιπολίτευση

Παραμένει στο τιμόνι της Τουρκίας για ακόμη 5 χρόνια ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που επανεξελέγη πρόεδρος της χώρας στον δεύτερο γύρο των εκλογών.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu με καταμετρημένο το 99,34% των ψήφων ο Ταγίπ Ερντογάν λαμβάνει 52,09% των ψήφων έναντι 47,91% του υποψήφιου της αντιπολίτευσης, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Άλλωστε η νίκη του φάνηκε από την μετάδοση των πρώτων αποτελεσμάτων. Μπορεί στο τέλος η διαφορά να «μαζεύτηκε», αλλά πότε δεν αμφισβητήθηκε. Τουλάχιστον επίσημα.

Από τα πρώτα συγχαρητήρια που έλαβε ο Ταγίπ Ερντογάν ήταν από τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν. «Συγχαρητήρια στον πρόεδρο Ερντογάν για την αδιαμφισβήτητη εκλογική νίκη του!», έγραψε στο Twitter o Όρμπαν. Μάλιστα σημείωσε στα τούρκικα: «Συγχαρητήρια κ. Πρόεδρε!»

Congratulations to President @RTErdogan on his unquestionable election victory! Tebrikler, Sayın Cumhurbaşkanı! pic.twitter.com/I1IR7g3EWe

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 28, 2023