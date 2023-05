Formula 1: «Πρίγκιπας» ο Μαξ Φερστάπεν στο Μονακό – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο νικητής του σημερινού γκραν πρι της Formula 1 που διεξήχθη στο Μονακό, φτάνοντας τις τέσσερις επιτυχίες στην τρέχουσα σεζόν.

Ο Ολλανδός δις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull, ο οποίος εκκίνησε από την “pole position”, «δάμασε» και τη βροχή που έπεσε μετά τον 50ό γύρο του αγώνα και είδε πρώτος την καρό σημαία, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Ισπανό Φερνάντο Αλόνσο με Aston Martin. Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Γάλλος Εστεμπάν Οκόν με Alpine.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η δεύτερη νίκη του Φερστάπεν στο Πριγκιπάτο, ενώ έφτασε τις 39 νίκες με τη Red Bull, ξεπερνώντας τον απολογισμό του Σεμπάστιαν Φέτελ με την αυστριακή ομάδα.

MAX VERSTAPPEN WINS IN MONACO!!! 🏁🏆🎉 The Dutchman wins a dramatic dry/wet race with Fernando Alonso finishing second and Esteban Ocon taking third with a stellar drive 👏👏👏#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/09wqvTFp6f — Formula 1 (@F1) May 28, 2023

A magnificent drive from Max brings up the 39th victory of his career 💪 The Dutchman is now just two victories behind Ayrton Senna's tally#MonacoGP @redbullracing pic.twitter.com/tcxVLuwYuB — Formula 1 (@F1) May 28, 2023

What a moment for @OconEsteban 💪 He's the first Frenchman on the Monaco podium since Olivier Panis won back in 1996 🥖🇫🇷#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/TchStxvrSx — Formula 1 (@F1) May 28, 2023

Ο Φερστάπεν ξεκίνησε τον αγώνα με τη μέση γόμα και έστριψε πρώτος, ενώ ο Αλόνσο, ο οποίος επέλεξε τη σκληρή γόμα, κράτησε τη δεύτερη θέση. Σε μια πίστα όπου τα προσπεράσματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα, ο Ολλανδός διατηρούσε την πρωτοπορία όσο ο αγώνας διεξαγόταν σε στεγνό οδόστρωμα, ωστόσο αυτό δεν άλλαξε ούτε μετά τον 50ό γύρο, όταν άρχισε να πέφτει βροχή στους δρόμους του Πριγκιπάτου. Ο Αλόνσο μπήκε στα πιτ για αλλαγή ελαστικών στον 55ο γύρο και «φόρεσε» τη μέση γόμα, καθώς δεν θεωρούσε ότι το οδόστρωμα ήταν αρκετά βρεγμένο για να ρισκάρει με τα ενδιάμεσα ελαστικά. Από την πλευρά του, ο Φερστάπεν «άγγιξε» τις μπαριέρες στη στροφή πριν το τούνελ και ζήτησε να βάλει ενδιάμεσα ελαστικά. Ο Ολλανδός μπήκε στα πιτ στον 56ο γύρο, ενώ είχε την πρωτοπορία, και «φόρεσε» τα ενδιάμεσα ελαστικά. Επέστρεψε, μάλιστα, στην πίστα χωρίς να χάσει το προβάδισμα, καθώς και ο Αλόνσο, ο οποίος ήταν δεύτερος, μπήκε στα πιτ για να βάλει τα ενδιάμεσα ελαστικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βροχή δημιούργησε αρκετό… χάος στο γκραν πρι, καθώς ο Στρολ χτύπησε τις μπαριέρες και «έχασε» την εμπρός αεροτομή του, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί το μονοθέσιό του στη στροφή πριν το τούνελ, ενώ και οι Μάγκνουσεν και Κάρλος Σάινθ χτύπησαν στις μπαριέρες.

Επόμενος αγώνας της Formula 1 είναι το ισπανικό γκραν πρι, το οποίο θα διεξαχθεί στις 4 Ιουνίου στη Βαρκελώνη.

Η βαθμολογούμενη δεκάδα του γκραν πρι στο Μονακό:

1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1 ώρα 48:51.980

2. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) + 27.921

3. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) + 36.990

4. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 39.062

5. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 56.284

6. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) + 1:01.890

7. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) + 1:02.362

8. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) + 1:03.391

9. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) + 1 γύρος

10. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) + 1 γύρος

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 144

2. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 105

3. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 93

4. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 69

5. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 50

6. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 48

7. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 42

8. Λανς Στρολ (Καναδάς/Aston Martin) 27

9. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) 21

10. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) 14

11. Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 12

12. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Haas) 6

13. Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 5

14. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Alfa Romeo) 4

15. Γκουανγιού Ζου (Κίνα/Alfa Romeo) 2

16. Γιούκι Τσουνόντα (Ιαπωνία/AlphaTauri) 2

17. Κέβιν Μάγκνουσεν (Δανία/Haas) 2

18. Αλεξάντερ Αλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) 1

19. Νικ Ντε Φρις (Ολλανδία/AlphaTauri) 0

20. Λόγκαν Σάρτζεντ (ΗΠΑ/Williams) 0

DRIVER STANDINGS 👀 Alonso closes the gap to Perez, Ocon leapfrogs team mate Gasly to join top 10 👏#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/L1mzjZudsT — Formula 1 (@F1) May 28, 2023

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ