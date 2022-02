Ουκρανία: Τουρκικά drone χτυπούν ρωσικές δυνάμεις

Ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone), τουρκικής κατασκευής, το Bayraktar TB2 (UAV) χτύπησε ρωσικές δυνάμεις στην Chornobaivka, στη νότια Ουκρανία.

Σε ένα βίντεο που κοινοποιήθηκε από τον ουκρανικό στρατό στο Facebook χθες, φαίνεται το τουρκικής κατασκευής οπλισμένο drone και η εκτόξευση ενός πυραύλου από το UAV.

Λίγο μετά την κοινοποίηση αυτού του βίντεο, η Ουκρανία μοιράστηκε, μέσω ενός από τα πολλά κοινωνικά κανάλια της, αυτό που φαινόταν σαν ένα ξεχωριστό χτύπημα του Μπαϊρακτάρ εναντίον ρωσικών οχημάτων.

Και τα δύο βίντεο φάνηκαν να δείχνουν τα UAV να χρησιμοποιούν πολύ πιο ισχυρούς πυραύλους από αυτόν που χρησιμοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2021, όταν το Bayraktar σημείωσε την πρώτη του επιχειρησιακή δράση εναντίον ενός οβιδοφόρου D-30 που χρησιμοποιούσαν αυτονομιστές που υποστηρίζονται από τη Ρωσία στο Ντονμπάς.

Τότε πίστευαν ότι ο πύραυλος που χρησιμοποιήθηκε κατά του οβίδας ήταν ένας πύραυλος MAM-C, ενώ αυτοί που χρησιμοποιήθηκαν στις πρόσφατες επιχειρήσεις είναι είτε οι πύραυλοι MAM-L των 22 κιλών είτε οι πύραυλοι MAM-T των 94 κιλών.

Αυτό που κάνει τις πρόσφατες επιχειρήσεις να ξεχωρίζουν είναι ότι δείχνουν ότι η Ουκρανία είναι σε θέση να πραγματοποιήσει εναέριες επιχειρήσεις αρκετές ημέρες μετά τη μεγάλης κλίμακας εισβολή που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Παρά το γεγονός ότι συγκεντρώνει περισσότερα από 150.000 στρατεύματα στα σύνορα της Ουκρανίας, η επίθεση της Ρωσίας δεν εξελίσσεται τόσο γρήγορα όσο ήλπιζε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το τουρκικό twitter account “AceJace” προβάλει με αρκετά tweets πόσο καλός σύμμαχος του ΝΑΤΟ είναι η χώρα.

