Τουρκία: Ορκίστηκαν οι 600 βουλευτές υπό το βλέμμα του Ερντογάν – Το Σάββατο η ορκωμοσία του Τούρκου προέδρου

Η Τουρκία μετά τις εκλογές της 28ης Μαΐου και τη νίκη του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχει μπει σε μια νέα, αλλά και πολύ γνώριμη για εκείνη εποχή.

Η νέα αυτή εποχή «κλείδωσε» με την ορκωμοσία της Βουλής την Παρασκευή, ενώ το Σάββατο 2 Ιουνίου αναμένεται να ορκιστεί και ο Τούρκος πρόεδρος.

The moment of #Erdogan‘s arrival in the Turkish parliament. Turkish sources noticed that #Kilicdaroglu did not stand up in greeting.#Turkey pic.twitter.com/luCPE1DcXo

— Karina Karapetyan (@KarinaKarapety8) June 2, 2023